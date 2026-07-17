España - Argentina: a qué hora es la final del Mundial 2026, dónde ver y posibles alineaciones. - EUROPAPRESS

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

España y Argentina disputan este domingo en el MetLife Stadium la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido en el que la 'Roja' buscará destronar a la actual campeona del mundo y sumar su segunda estrella.

POSIBLES ALINEACIONES

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo; Messi y Julián Álvarez.

HORA Y FECHA

España y Argentina disputan la final de la Copa del Mundo 2026 el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas en el MetLife Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre la 'Roja' y la albiceleste se podrá ver por televisión a través de los canales La1 y DAZN Mundial. Además se podrá seguir en directo en la web de Europa Press.