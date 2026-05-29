España arranca incompleta este sábado el sueño del Mundial

Archivo - Imagen de un entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol arrancará este sábado su concentración para comenzar a preparar el reto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque el seleccionador Luis de la Fuente no podrá contar de momento con todas sus piezas en una primera corta etapa en España.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) acogerá desde este sábado al miércoles a la actual campeona de Europa, que empezará a afinar su puesta a punto sin los 26 internacionales citados por el riojano, con jugadores 'tocados' y con refuerzos para completar los entrenamientos.

Los futbolistas están citados en las instalaciones federativas a las 17.00 horas, aunque sólo lo harán 21, ya que se ausentarán el guardameta David Raya y los centrocampistas Mikel Merino, Martín Zubimendi y Fabián Ruiza, que ese mismo día juegan la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC, y el extremo Yéremi Pino, que el pasado miércoles jugó la de la Conference League con el Crystal Palace. Los cuatro primeros se incorporarán el próximo miércoles 3 de junio y el canario, un día antes, aunque, salvo sorpresa, ninguno de ellos participará el amistoso del día 4 ante Irak.

Por este motivo, Luis de la Fuente citó a nueve futbolistas que ayudarán en los entrenamientos y que permanecerán hasta el amistoso del 4 de junio ante Irak en A Coruña. Los elegidos fueron Marc Bernal (FC Barcelona), Javi Rodríguez (RC Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes (Real Sociedad), y Javi Guerra (Valencia CF).

Todos ellos echarán una mano a una 'Roja', aún pendiente del estado físico de los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aquejados de diferentes problemas físicos. Hay que recordar que el jugador del FC Barcelona no juega desde finales del mes de abril, que el del Athletic Club se lesionó el pasado 10 de mayo y que el del CA Osasuna apenas ha podido participar en los últimos partidos de su equipo por problemas musculares.

Tras la llegada, la selección realizará a partir de las 11.00 horas su primer entrenamiento el domingo en la Ciudad del Fútbol, una toma de contacto inicial que además será a puerta abierta para recibir el calor también de su afición. El martes y el miércoles tendrá otras dos sesiones matinales programadas a la misma hora, y partirá posteriormente a A Coruña donde jugará el jueves 4 un amistoso en el Estadio ABANCA Riazor ante Irak, selección también mundialista.

Posteriormente, la expedición, ya sin los nueve futbolistas de apoyo y al completo con los 26 elegidos, pondrá rumbo a los Estados Unidos para instalarse en su campo base de Chattanooga donde comenzará ya su puesta a punto final para la Copa del Mundo. Entre medias, viajará a la localidad mexicana de Puebla para un segundo amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, y volverá a los Estados Unidos, donde se estrenará el lunes 15 ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Athletic Club).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), y Alex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), y Borja Iglesias (RC Celta).