España - Bélgica: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El centrocampista de la selección española Pedri González. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este viernes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a Bélgica, un encuentro en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el que busca alcanzar las semifinales mundialistas por segunda vez en su historia en un duelo con cierto sabor a revancha añeja ante los 'Diablos Rojos'.

POSIBLES ALINEACIONES

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Lukebakio, Vanaken, Trossard; y De Katelaere.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará el viernes 10 de julio a las 21.00 horas en el SoFi Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre la 'Roja' y los 'Diablos Rojos' se podrá ver por televisión a través de La 1 y DAZN.