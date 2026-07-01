España se blinda a la espera de la fluidez

Unai Simon despeja un balón en el España-Arabia Saudí del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española disputa este jueves su duelo de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Austria después de haber finalizado la fase de grupos como primera de grupo, invicta e imbatida, mostrando una fiabilidad defensiva sobre la que ha cimentado su pase ante la falta de buen fútbol y que acerca a Unai Simón a varios récords sin encajar en Copas del Mundo.

El desempeño de España en la fase de grupos del Mundial 2026 ha estado muy lejos de ser el esperado por los aficionados españoles. La 'Roja', que llegaba a la cita mundialista como una de las principales favoritas, no ha logrado plasmar sobre el terreno de juego el fútbol combinativo y vistoso que le ha caracterizado desde la pasada Eurocopa, encontrándose con grandes problemas para hacer daño a Cabo Verde (0-0) y Uruguay (1-0), siendo la victoria ante Arabia Saudí (4-0), la única actuación notable de los de Luis de la Fuente hasta el momento.

Con Lamine Yamal en pleno periodo de recuperación, y sin noticias del desborde de Nico Williams y Víctor Muñoz, ambos lesionados, por el costado izquierdo, España se ha atascado en ataque. Un problema en el fútbol ofensivo al que se han sumado las versiones poco brillantes de Rodrigo Hernández y Pedri González, a los que les está costando manejar con fluidez el fútbol español.

Pero no todo han sido malas noticias en la fase de grupos para España. En los primeros tres partidos mundialistas, España ha superado, y con nota, una de las asignaturas más importantes de cara a levantar el título: la defensa. Unai Simón, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella han estado sobresalientes en los tres partidos disputados, grandes actuaciones a las que se han sumado las de Pedro Porro, ante Arabia Saudí, y Marcos Llorente, ante Cabo Verde y Uruguay, repitiendo así lo realizado en la pasada Eurocopa cuando no encajó en la primera fase ante Croacia, Italia y Albania.

Entre los cinco han conseguido que España sea, junto a México, la única selección del Mundial que no encajó gol en la fase de grupos, con la 'Tri' alargando ya su racha camino de octavos. Tres porterías a cero que, en caso de alargarse 48 minutos ante Austria, convertiría a Unai Simón en el guardameta español con más minutos consecutivos sin encajar gol en una Copa del Mundo, superando los 476 minutos que estuvo imbatido Iker Casillas --entre el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014--.

Además, si el portero del Athletic Club no encaja en los primeros 88 minutos de partido, su nombre aparecerá entre los grandes metas en la historia de los Mundiales, mejorando la cifra del italiano Walter Zenga, que estuvo 517 minutos consecutivos sin recibir un gol, con una marca que data del Mundial de 1990, que se disputó en Italia. Y es que, el segundo capitán de España lleva sin encajar gol en un Mundial desde que lo hiciera el japonés Ao Tanaka en el minuto 51 del tercer partido de la fase de grupos de Qatar 2022 para un total de 429 sin recibir gol.

Un récord en el que lo colectivo está muy presente ya que la zaga española ha conseguido que el vitoriano esté prácticamente inédito en el Mundial. Solo seis veces ha tenido que intervenir el vitoriano en lo que se lleva disputado de Mundial. Una media de dos remates a puerta concedidos por partido por parte de España, que es la cifra más baja de un equipo en lo que se lleva de competición.

LAPORTE Y CUBARSÍ, LA MEJOR DUPLA DE CENTRALES DE LA FASE DE GRUPOS

Pero no es el de Unai Simón el único nombre propio de la defensa española en lo que se lleva disputado de Mundial. El planeta futbolístico se está haciendo eco del gran campeonato que están firmando Aymeric Laporte y Pau Cubarsí. El del Athletic Club y el del FC Barcelona han encajado a la maravilla en una pareja de centrales excelsa con el balón en los pies, a la vez que contundente.

La veteranía del canterano de Lezama y la juventud del azulgrana han secado a las líneas ofensivas de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, rivales, a priori, inferiores, pero que apenas han conseguido generar peligro sobre la portería española. No en vano, Laporte es el defensa del Mundial que más intercepciones de pases promedia cada 90 minutos con 3,3. Además, se impone en una media de 2,6 duelos aéreos por partido. Números defensivos del jugador nacido en la ciudad francesa de Agen a los que se suman el 94,7 por ciento de acierto en sus pases.

Por su parte, Pau Cubarsí, que es el único jugador Sub-20 que ha completado la totalidad de los minutos de la fase de grupos del Mundial, es el jugador de campo con mejor porcentaje de pases acertados del torneo (98,3 por ciento), así como el segundo en pases largos (90). Datos a los que se suman sus cero pérdidas en salida de balón en los tres partidos que ha disputado España en la Copa del Mundo. Además, se ha impuesto en el 63 por ciento de los duelos aéreos que ha disputado.

Unos números que permiten seguir con la esperanza de llegar lo más lejos posible en este Mundial y que recuerdan a los ofrecidos por la España campeona del mundo en 2010, que sólo encajó dos goles, ante Suiza y Chile en la fase de grupos, y que levantó el trofeo sin recibir en la fase eliminatoria. Austria será el primer examen para comprobar si el blindaje atrás ayuda a que vuelva lo antes posible la versión más fluida de la 'Roja'.