España se exhibe y roza la gloria

El lateral derecho español Pedro Porro celebrando el segundo gol del duelo de semifinales ante Francia en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se ha metido este martes en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras eliminar a Francia en la ronda de semifinales (0-2), el mejor partido de España en todo el torneo en el que pasó por encima de la subcampeona del mundo con una 'master class' de fútbol, culminada con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

España disputará su segunda final de la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La campeona de Europa está a sólo una victoria de bordar la segunda estrella en su pecho, un hecho que se ha ganado después de barrer a Francia en semifinales. La 'Roja' firmó su mejor partido en el torneo para dejar fuera a la subcampeona del mundo, que no podrá disputar su tercera final consecutiva.

Los nombres de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro están ya grabados en la historia del fútbol español. El donostiarra sería el que abriría el marcador desde los once metros, después de que Lucas Digne derribara a Lamine Yamal. Un tanto con el que consigue su quinto gol en el torneo y supera en la tabla de goleadores históricos de la selección (30) a Fernando Hierro. El segundo sería obra de Pedro Porro, MVP del partido, que culminó una pared brillante con Dani Olmo para doblar la ventaja antes de la hora de juego.

Mención aparte merece el partido defensivo del equipo de Luis de la Fuente, que por sexto partido en el Mundial mantuvo su portería a cero anulando al mejor ataque del torneo. Además, Unai Simón, salvador con alguna salida, solo tuvo que realizar tres paradas, dos de ellas en el tramo final de encuentro. Con la victoria, España vuelve a derrotar a Francia por tercer partido oficial consecutivo, esta vez el día de la fiesta nacional gala, y eleva a 38 el número de partidos oficiales sin perder.

Luis de la Fuente repitió el once que consiguió el pase ante Bélgica, con Fabián Ruiz titular y Pedri González esperando su turno en el banquillo. Sí hubo cambios en la alineación de Didier Deschamps, con las entradas del recuperado Aurélien Tchouaméni en el centro del campo y Bradley Barcola en el extremo izquierdo, en sustitución de Manu Koné y Desire Doue.

La semifinal arrancó con mucho respeto por parte de ambos equipos, pero con España con mayor dominio de balón ante una Francia replegada en bloque bajo, que esperaba para salir a la contra. Y en ese tímido juego, con miedo al error, el primero, y grosero, llegaría por parte de Francia. Lucas Digne intentó despejar un balón después de haber errado, y Lamine Yamal, que fue el más listo de la clase metió el hombro para que el lateral francés lo derribara. Penalti claro.

En la ejecución, el valor más seguro de la 'Roja', Mikel Oyarzabal, que a su nómina de goles históricos con la selección --final de la Liga de la Eurocopa y Liga de Naciones-- tiene que sumar el de una semifinal mundialista. El máximo goleador de la 'era De la Fuente' y de España en el Mundial (5), no falló con un remate cruzado que, a pesar de adivinar, no pudo detener Mike Maignan.

Y el golpe para Francia sería doble, ya que unos minutos más tarde, William Saliba se marchó al suelo para pedir por lesión. En su lugar, sería el central del Crystal Palace Maxence Lacroix el que entraría. Pese a ello, la respuesta de 'les bleus' sería ser más protagonista con el balón, con Dembélé apareciendo por dentro, dejando la banda para Olise.

Aunque lo que estaría cerca de llegar sería el segundo de España. Una pérdida de Maignan provocaría una espectacular acción combinada entre Dani Olmo y Lamine Yamal, finalizada por Fabián. Pero el remate del centrocampista del PSG sería bloqueado y mandado a córner por Upamecano. La ocasión no intimidaría a Francia, que controló el tramo final de la primera mitad, instalado en territorio español, pero sin poner en apuros la portería de Unai Simón.

El paso por vestuarios traería consigo la sustitución del amonestado Rabiot, que fue reemplazado por Manu Koné. Y la primera aproximación de la segunda sería un remate desviado de Oyarzabal desde la frontal, unos minutos antes de que Deschamps realizara el segundo cambio, dando entrada a Desire Doue en lugar de Barcola, al que no le daría tiempo a tocar el balón antes de que España doblara su ventaja.

Pedro Porro se disfrazó de Jordi Alba en la final de la Eurocopa 2012. El lateral extremeño tiró una pared portentosa con Dani Olmo para quedarse en el mano a mano con Maignan. Ahí, no falló, definiendo al palo corto. Era su segundo gol en el Mundial y la culminación a un partido extraordinario que sería recompensado al final del mismo con el trofeo de MVP.

Unos minutos más tarde, el éxtasis español estaría a punto de estallar cuando Lamine Yamal se plantó delante de la portería, recortó a Digne y batió a Maignan, pero partió en la jugada en posición de fuera de juego.

El golpe noqueó a la subcampeona del mundo durante unos minutos, pero a base de talento individual tiraría de orgullo. Mbappé realizaría dos disparos a los que, primero Unai Simón y después Cucurella, responderían para impedir el primer tanto francés. No estaba carburando el ataque 'bleu' y Deschamps agotaría los cambios con Theo Hernández y Rayan Cherki, que entraron por un gris Michael Olise y Digne. Ambos durante la pausa de hidratación.

A estos contestaría De la Fuente con Ferran Torres, Pedri y Mikel Merino, por Oyarzabal, Fabián y Dani Olmo, respectivamente. Todo a falta de menos de 15 minutos para el 90'. Y el delantero del Barça, en una jugada fabricada por Pedri, estaría cerca del tercero con un cabezazo, antes de que España agotara los cambios con Nico Williams y Marcos Llorente, que entraron por Baena y un maltrecho Pedro Porro.

En los últimos minutos, a los que se le sumaron siete de añadido, Francia lo intentó con más corazón que fútbol ante una España que cada vez que robaba circulaba el balón haciendo correr a los galos, ante los "olés de la grada". Y así se fueron consumiendo los segundos que separaban a España de su segunda final de la Copa del Mundo. Un partido por el título que disputará el próximo 19 de julio ante el ganador del Inglaterra-Argentina.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 0 - ESPAÑA, 2. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, min.30), Digne (Theo Hernández, min.72); Tchoaméni, Rabiot (Koné, min.46); Dembélé, Olise (Cherki, min.72), Barcola (Doue, min.57); y Mbappé.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro (Llorente, min.84), Cubarsí, Laporte, Cucuerella; Rodri, Fabián (Pedri, min.78); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.78), Baena (Nico Williams, min.84); y Oyarzabal (Ferran, min.74).

--GOLES:

0-1, min.22: Oyarzabal (pen).

0-2, min.58: Porro.

--ÁRBITRO: Iván Barton (ESV). Amonestó a Rabiot (min.9) y Mbappé (min.86) por parte de Francia, y a Cucurella (min.31) en España.

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), 64.478 espectadores.