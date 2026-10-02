España no quiere sentimentalismos y seguir su festival

Los jugadores de la selección celebran uno de sus goles ante Croacia en la Liga de Naciones 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este sábado a Chequia, combinado nacional entrenado por Santi Denia, en el Carlos Tartiere de Oviedo (20.45 horas/La 1), en la tercera jornada de la Liga de Naciones, un partido en el que los de Luis de la Fuente buscan seguir con un pleno de victorias en la competición que les dejaría muy cerca de los cuartos de final.

Oviedo será el escenario del tercer partido de España en la Liga de Naciones 2026-27. Una tercera fecha a la que la 'Roja' llega con pleno de victorias y después de exhibirse en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Croacia (4-1). La vigente campeona del mundo ha trasladado su estado de euforia al primer parón de selecciones del curso, y ha demostrado en las dos primeras jornadas que es, claramente, el rival a batir.

Ahora, el próximo rival en el camino de los de Luis de la Fuente será la Chequia que entrena Santi Denia, acompañado por Pablo Amo, a priori, el rival más débil del Grupo 3 y que es colista sin estrenar su casillero de puntos tras sus derrotas ante croatas e ingleses. Aun así, la vigente campeona del mundo y de Europa no querrá relajarse y sumar la décima victoria consecutiva así como ampliar a 41 el récord de partidos consecutivos sin conocer la derrota y seguir sin caer en un partido oficial desde el mes de marzo de 2023.

Todo ello en un Carlos Tartiere que acoge a la 'Roja' diez años después de la victoria ante Eslovaquia por 2-0 en la fase de clasificación para la EURO 2016, con goles de Andrés Iniesta y Jordi Alba, y que colgó el cartel de 'no hay billetes' poco después de que las entradas salieran a la venta para la séptima ocasión que albergue un choque de la Absoluta.

Será el tercer partido en siete días para España, por lo que, como ocurriera ante Croacia, De la Fuente optará seguramente por refrescar el once y dar descanso a jugadores que han acumulado más minutos, aunque desde ese partido ha perdido por problemas físicos a Alejandro Grimaldo, Nico Williams y Ferran Torres, futbolistas que se podían perfilar titulares.

Además, la dura visita a la croata Split del próximo martes también puede marcar el once del técnico riojano, que podría aprovechar el teórico rival más asequible para dar aire a Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona viene de maravillar con una exhibición en el Sánchez-Pizjuán con dos goles y una asistencia, y también dejó su impronta frente a Inglaterra en Wembley haciendo el 0-1.

Sin embargo, acumula 158 minutos, a los que se suma que disputó la totalidad de los dos últimos partidos con su club, por lo que atendiendo a la distribución de minutos que suele tener De la Fuente, el de Rocafonda podría ser suplente y dejar su hueco a Víctor Muñoz o un Yéremi Pino que aún no ha jugado en esta 'ventana', aunque ambos podrían ser titulares y repartirse los costados para dar descanso también a Álex Baena.

Arriba, Mikel Oyarzabal apunta a ser la referencia por delante de Roberto Fernández y un Carlos Espí, sustituto de Ferran Torres y que llega tras hacer cinco goles con la Sub-21 a San Marino, mientras que el '10' es otra duda. En Wembley jugó Dani Olmo y en el Pizjuán Fermín López, por lo que podría ser la oportunidad para Mikel Merino, relevo de ambos en cada partido.

En la medular, Pedri González y Rodri Hernández apuntan a conformar el doble pivote, después de haber sido suplentes ambos ante Croacia. En el caso del canario, supondría volver a ser titular por primera vez desde los octavos de final del Mundial ante Portugal, mientras que el madrileño recuperaría su puesto en el once después de que Martín Zubimendi ocupara su lugar en Sevilla. Así, el que saldría de la alineación sería Fabián Ruiz, único jugador de campo titular en los primeros dos partidos junto a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Marc Cucurella.

Estos tres últimos podrían tener descanso igualmente para conformar una novedosa línea defensiva con las entradas en los laterales de Iván Fresneda, que podría debutar con la Absoluta, y el recién llegado Fran García, que no juega desde 2023 con la 'Roja', mientras que Aymeric Laporte, que no jugó ante Croacia, Dean Huijsen y Robin Le Normand se disputarían dos puestos en el centro de la zaga.

REENCUENTRO CON SANTI DENIA Y PABLO AMO

Enfrente estará la 'nueva' República Checa de Santi Denia. El albaceteño fue el relevo de Luis de la Fuente en la Sub-21 y en la selección olímpica, con la que consiguió el oro en París 2024, tras el ascenso del riojano como relevo de Luis Enrique Martínez, y tras dejar la RFEF, volvió al trabajo tomando el mando del combinado checo tras el Mundial junto a la que fue mano derecha del de Haro, Pablo Amo.

Ahora, el objetivo del exjugador del Atlético de Madrid y Albacete Balompié y su asistente es aprovechar su conocimiento del juego de la campeona del mundo para intentar sorprenderla y conseguir su primer resultado positivo. Y es que los checos son colistas del Grupo 3 tras perder ante Croacia (1-2) e Inglaterra (0-2), dos duelos en los que, sin embargo, dejaron buenas sensaciones.

Una selección checa que decepcionó en la Copa del Mundo tras no pasar de su grupo con México, Corea del Sur y Sudáfrica, y que combina la veteranía de jugadores como su capitán Vladimir Coufal con la juventud de talentos como el extremo Lukas Ambros o el delantero Adam Hlozek.

Ambos apuntan a ser titulares y los mayores focos de peligro para España, ya que el otro gran talento de la generación checa, que consiguió clasificarse para la fase final del Europeo Sub-21 2025, Pavel Sulc, no podrá estar en el Tartiere después de ser expulsado en el duelo ante Inglaterra.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Muñoz, Merino, Baena; y Oyarzabal.

CHEQUIA: Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Zmrzly; Sadilek, Cerv; Ambros, Radosta, Karabec; y Hlozek.

--ÁRBITRO: Vassilis Fotias (GRE).

--ESTADIO: Carlos Tartiere (Oviedo).

--HORA: 20.45/La1.