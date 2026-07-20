España releva a Argentina como nueva número uno del mundo

La selección española celebra en el podio tras proclamarse campeona del Mundial 2026 al vencer a Argentina en la final disputada en el New York New Jersey Stadium. - Europa Press/Contacto/Bob Kupbens

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se ha situado este lunes como nueva número uno del ranking FIFA tras conquistar el Mundial de 2026 con su victoria sobre Argentina (0-1) en la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), un éxito que permite a la campeona del mundo desbancar precisamente a la campeona de Catar 2022 y vigente subcampeona mundial.

España protagoniza además la mayor ganancia de puntos de esta actualización, con 121,17 puntos más, y recupera el primer puesto de la clasificación mundial, igualando su mejor registro histórico. De este modo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente añade el liderato del ranking FIFA al título mundial conquistado este domingo y a la Eurocopa lograda en 2024.

Con este ascenso, España firma además un hito al situar simultáneamente a sus selecciones masculina y femenina al frente del ranking FIFA. El combinado femenino continúa ocupando el número uno mundial, condición que mantiene desde su conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La actualización de julio también deja otros movimientos destacados, con Marruecos alcanzando la mejor clasificación de su historia al ascender hasta la sexta posición, mientras que Noruega, cuartofinalista del Mundial 2206, protagoniza la mayor subida de esta edición con doce puestos ganados.

El nuevo ranking confirma así el relevo al frente del fútbol mundial después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con España como nueva referencia tanto en categoría masculina como femenina tras un ciclo culminado con la conquista de su segunda estrella masculina gracias al tanto, en la prórroga, de Ferran Torres.