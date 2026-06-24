Christian Pulisic durante el Estados Unidos-Paraguay del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Estados Unidos y Turquía viven un inesperado trámite

La coanfitriona, primera del Grupo D pase lo que pase, y el combinado turco, ya eliminado, se miden sin nada en juego en Los Ángeles

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Estados Unidos y de Turquía se medirán este jueves en el SoFi Stadium de Los Ángeles (04.00 hora peninsular del viernes en España) en un encuentro sin ningún aliciente para el devenir del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya que la coanfitriona es primera y los turcos ya se despidieron para dejar en nada un choque que, en principio, se presentaba clave antes del inicio del torneo incluso para la pelea por la primera plaza.

Sin embargo, el equipo estadounidense llega a esta última jornada con los deberes hechos tras sus victorias ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0) que le permiten ya tener cerrado los dos objetivos de estar en los cruces y como primeros, por lo que el seleccionador Mauricio Pochettino podrá repartir esfuerzos para llegar con el máximo de energía a los choques eliminatorios y es posible que presente un once totalmente nuevo, con Christian Pulisic como principal novedad.

De todos modos, el jugar ante su entusiasta público y la posibilidad de lograr por primera en su historia el pleno de triunfos en la fase de grupos de una Copa del Mundo pueden servir para tener un plus. De hecho, Estados Unidos no ganaba dos partidos en un Mundial desde 2002.

Por su parte, Turquía llega a Los Ángeles con el peso encima de la enorme decepción que ha supuesto que esté eliminada ya incluso antes de acabar la fase de grupos tras sus derrotas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0), dos encuentros donde evidenció una falta de eficacia ofensiva letal.

Los turcos venían ilusionados y con un prometedor equipo a su primera Copa del Mundo desde su histórico tercer puesto en 2002, tercera en total, y tendrán que encontrar la motivación para tratar de despedirse con el mejor sabor de boca posible, aunque Vincenzo Montella, respaldado pese a todo por la Federación Turca, también podría dar minutos a los menos habituales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

TURQUÍA: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Uzun, Çalhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; y Gül.

ESTADOS UNIDOS: Turner; Scally, M.Robinson, Trusty, A.Robinson; Roldán, Berhalter; Weah, Reyna, Pulisic, y Wright.

--ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal (ALG).

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).

--HORA: 04.00/DAZN.