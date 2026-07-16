Europa y Sudamérica apelan a sus campeones para pugnar por el trono mundial

El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente (izquierda), y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, en el Mundial 2026. - EUROPA PRESS / DPA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de España y Argentina protagonizarán en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 la primera final de un Mundial en la que se enfrenten las actuales campeonas de Europa y Sudamérica, una edición en la que el debate sobre qué continente es el dueño del fútbol ha estado presente en la opinión pública de las selecciones procedentes de estos territorios.

Y es que con la del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), el torneo ha tenido once finales de sus 23 ediciones en las que se han enfrentado una selección europea y una sudamericana, decantándose la balanza con ocho a tres a favor de los combinados de la CONMEBOL, destacando a Brasil y Argentina.

Para recordar el primer enfrentamiento entre Europa y Sudamérica, hay que retroceder a Suiza en 1958, cuando Brasil levantó su primera Copa del Mundo contra la anfitriona Suecia (5-2), dando el 'pistoletazo de salida' a la trayectoria mundialista de 'O Rei' Pelé y de una 'Canarinha' que defendió reinado cuatro años después en Chile ante Checoslovaquia (3-1), y que ganó su tercera estrella en México en 1970, ante Italia (4-1).

Posteriormente, Brasil tuvo que esperar 24 años para alcanzar una época dorada y una racha de tres finales mundialistas seguidas, todas contra un europeo, en la que sacó un saldo positivo de dos a uno. En 1994, en Estados Unidos, venció a Italia en los penaltis en la única final de Copa del Mundo que quedó empate a cero.

Finalmente, en Corea del Sur y Japón de 2002, la 'Canarinha' bordó su quinta estrella al derrotar a Alemania (2-0) para sellar un positivo balance de cinco victorias y una derrota en el partido por el título de una Copa del Mundo contra un combinado nacional de Europa, cayendo únicamente en Francia'98 ante la anfitriona por un claro 3-0.

Por parte de Argentina, levantó sus tres trofeos de campeona del mundo contra una selección europea, haciéndolo por primera vez como anfitriona ante Países Bajos en 1978 (2-1). Ocho años después, en México'86, batió a Alemania Federal (3-2), y luego tuvo que esperar 36 años para coronarse de nuevo, ganando por penaltis a Francia en Qatar 2022 tras un espectacular 3-3.

En clave de Europa, Alemania logró dos veces proclamarse campeona del mundo contra una selección sudamericana, tomándose la revancha de 1986 ante Argentina en el Mundial de Italia'90, con una ajustada victoria por 1-0, y volviendo a derrotar al combinado argentino en Brasil 2014, por el mismo resultado y tras una prórroga. La otra selección europea en ganar una final a una sudamericana es la mencionada Francia en 1998 ante Brasil.

Pese al 'tira y afloja' entre Europa y Sudamérica a lo largo de los 96 años del mayor torneo de fútbol, el partido del MetLife Stadium del próximo domingo puede ser el gran partido de esta pelea, ya que por primera vez se van a enfrentar la campeona de la Eurocopa y de la Copa América. Además, tanto la 'Roja', con cuatro, como la 'Albiceleste', con 16, son las selecciones con más títulos de sus respectivos continentes.

España va a repetir esta condición el domingo ya que en su anterior final, en Sudáfrica 2010, también era la actual reina continental. En aquella ocasión, hacía 28 años que el campeón de Europa vigente no llegaba a la final del Mundial ya que Alemania Federal, reina continental en 1980, alcanzó la de la Copa del Mundo de dos años después, perdida ante Italia.

La selección alemana también lo hizo en 1974 en 'su' Mundial, en el que se proclamó campeona ante los Países Bajos, dos años después de levantar la Eurocopa de 1972, mientras que la primera en lograrlo fue Italia, ganadora de la EURO en 1968 y finalista ante Brasil en México'70.

Por su parte, en lo relativo a la campeona sudamericana, Argentina ha conseguido encadenar dos sus dos últimas finales mundialistas siendo la ganadora de la Copa América (2021 y 2024). Brasil llegó a la final de la Copa del Mundo como reina de Sudamérica en 1950 y 1998.