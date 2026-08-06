La Federación Argentina conmemora la victoria del Mundial ante Inglaterra con el 'Día de las Selecciones'

Jugadores de la selección argentina celebran el triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

LONDRES, 6 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación de Fútbol de Argentina (AFA) designó el 15 de julio, día en el que la 'Albiceleste' eliminó a Inglaterra en las semifinales del reciente Mundial, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, como el 'Día de las Selecciones Nacionales', tras una reunión de su Junta Directiva.

"Se eligió esta fecha para conmemorar la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial", indicó el comunicado emitido por la AF en su página web, sobre el triunfo por 1-2 con dos goles en los últimos minutos. "El equipo de Lionel Scaloni iba perdiendo por un solo gol ante la selección inglesa, pero gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, le dio la vuelta al partido y sumió a toda la nación en un frenesí de celebración.

Aunque la federación explicó que este homenaje "no se limita únicamente a ese hito" de la selección absoluta, sino que "se extiende también a todas y cada una de las selecciones nacionales, que entrenan a diario en el complejo de entrenamiento Lionel Andrés Messi con la esperanza, la alegría y la responsabilidad de representar a Argentina".

Una decisión que llega después de que la FIFA abriera un expediente disciplinario contra la AFA por la exhibición de una pancarta por parte de los jugadores al final de ese partido en la que se proclamaba que las Islas Malvinas pertenecían a Argentina.

Además, los jugadores argentinos Leandro Paredes y Nahuel Molina y el segundo entrenador del equipo, Roberto Ayala, están siendo investigados por la FIFA por su participación en la trifulca que se produjo tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial, el 19 de julio.