La Federación Neozelandesa de Fútbol retira su apoyo a Infantino y pide "una revisión independiente" en la FIFA

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Europa Press/Contacto/Nayra Halm - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) ha retirado "formalmente" su "apoyo" a una posible "candidatura" del actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, para una reelección futura a la presidencia de dicho organismo en su Congreso previsto para 2027.

Así se expresó este viernes la Federación Neozelandesa en su página web. "Además, la NZF solicita una revisión independiente de las medidas adoptadas para desarrollar el programa FIFA Forward Enterprise", aludió su nota de prensa a los planes de privatizar parte de la Copa Mundial.

"Tras una cuidadosa consideración, la NZF ha llegado a la conclusión de que las decisiones y acciones dentro de la FIFA han contribuido a una pérdida de confianza y a una mayor división en el fútbol internacional, y que se requiere una revisión independiente para restablecer la confianza", apostilló el mismo comunicado de prensa.

Por último, la NZF dijo que "este momento representa una oportunidad para que todas las federaciones miembro de la FIFA aboguen por una gobernanza, una rendición de cuentas y una transparencia más sólidas, fundamentales para mantener la confianza en la administración del fútbol mundial".