La CAF defiende que el futuro de Infantino se decida en las elecciones a la FIFA

LONDRES (REINO UNIDO), 13 Ago. (dpa/EP) -

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y vicepresidente de la FIFA, Patrice Motsepe, ha defendido que el futuro del presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, se decida en las elecciones previstas para marzo del próximo año y ha reclamado que cualquier intento de relevarle se haga mediante las urnas.

La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF han acusado a Infantino de "engaño" después de que se hiciera público su plan, finalmente abandonado, para vender participaciones del Mundial masculino a inversores privados. Según fuentes conocedoras de la situación, estas confederaciones quieren ofrecer a Infantino la posibilidad de dimitir y abandonar el cargo con dignidad sin optar a la reelección.

Sin embargo, Motsepe ha rechazado esta vía y ha instado a los opositores de Infantino a respetar el procedimiento electoral. "Si alguien tiene algún problema con alguien, ya sea Gianni o cualquier otra persona, que siga el proceso, el proceso de la FIFA, así de sencillo", declaró a Sky News.

"Si quieren echarle, que vayan a las elecciones; que dejen que las 211 asociaciones miembro decidan. Que lo hagan y la votación expresará si tienen confianza en él o no", añadió el dirigente sudafricano, que se encontraba en Salzburgo para reunirse con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en plena crisis por los planes sobre el Mundial.

Motsepe también reclamó cautela antes de emitir juicios sobre la polémica y defendió que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas. "Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Tengamos una audiencia, un foro adecuado, un procedimiento, un tribunal o lo que sea; todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a un trato justo", afirmó.

El presidente de la CAF aseguró además que la organización había consultado a sus abogados y que, a su juicio, las conversaciones sobre la venta de participaciones del Mundial no vulneraron las normas, ya que cualquier propuesta habría tenido que ser sometida a la aprobación final de las asociaciones miembro. "Hay muchas cosas problemáticas y negativas que tienen que solucionar", reconoció Motsepe, quien recordó que Infantino ya se había disculpado y admitido que quizá el proceso debería haberse llevado a cabo de otra manera.

Por su parte, la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) se ha convertido en la última asociación miembro de la FIFA en retirar su apoyo a la reelección de Infantino. La FAI explicó que había revocado la carta de respaldo enviada a principios de año por las "importantes preocupaciones" generadas por los recientes acontecimientos en materia de gobernanza, transparencia y falta de consultas, mientras que la Asociación Irlandesa de Fútbol de Irlanda del Norte mostró su respaldo a la posición actual de la UEFA sobre el asunto.