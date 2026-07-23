La Federación Noruega presentará una queja oficial ante la FIFA por el 'caso Balogun'

Archivo - La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, en rueda de prensa. - Fredrik Varfjell/NTB/dpa - Archivo

LONDRES, 23 Jul. (dpa/EP) -

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, anunció este jueves que presentará una queja formal ante la FIFA por el caso del jugador estadounidense Folarin Balogun, que pudo disputar los octavos de final después de que el organismo retirara la sanción por una tarjeta roja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el reciente Mundial para pedir que se retirara la suspensión por tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense. La FIFA levantó entonces su sanción, pero Infantino afirmó que no tenía nada que ver con la llamada de Trump.

Ahora, Klaveness ha criticado a los responsables de la FIFA en una entrevista con el periódico británico 'The Times' y los ha acusado de querer encubrir el caso, por lo que ha instado a Infantino a que admita que la decisión sobre Balogun fue un error.

"Necesitamos que nuestro presidente diga que esto fue un error. Si uno empieza a adaptarse de esa manera a los líderes estatales y a la política estatal, modificará su comportamiento y el de la organización, así como la línea roja sobre aquello en lo que los líderes estatales no deberían intervenir. Y eso sucedió", agregó.

Además, la presidenta avanzó que presentará una queja formal ante la FIFA por este asunto. "Este caso fue tan grave y preocupante que espero que contribuya a que la gente se anime un poco y no tema denunciar casos. Lo llevaré a una reunión de la junta directiva y lo discutiremos con mis miembros, y entonces haremos lo posible (presentar la queja)", zanjó.