Fermín López: "Ha sido un verano duro, no hay mejor cosa que estar jugando con tu país"

Fermín Lopez aplaude a los aficionados tras el España-Croacia de la Liga de Naciones 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS Manuel Polo) -

El centrocampista de la selección española Fermín López celebró su vuelta con la campeona del mundo después de vivir "un verano duro" en el que no pudo estar con sus compañeros en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por una inoportuna lesión a semanas de disputarlo.

"Estoy muy feliz de estar en la selección, creo que no hay mejor cosa que estar jugando con tu país. Ha sido un verano duro, pero ya he pasado página y muy feliz de estar otra vez aquí", señaló Fermín ante los medios tras la victoria por 4-1 ante Croacia en la Liga de Naciones.

El andaluz reconoció que era su "idea" volver a tan buen nivel. "Pero no sabes cómo vas a volver, tienes dudas y bueno, me he intentado preparar lo mejor posible este verano. Intento hacerlo lo mejor que puedo y estoy contento", remarcó el centrocampista.

Este recalcó que estaba "muy contento" de su vuelta y de "disfrutar en el campo" con la selección tras perderse el Mundial porque ya tenía "ganas" después del verano que pasó. "Ha sido muy especial porque al final estaba aquí mi familia y era mi primer partido como titular con la selección", se sinceró.

El jugador del FC Barcelona no escondió que "fue un gran día" y se refirió al hecho de jugar con el '9'. "Es un número que en teoría es para los delanteros y me ha tocado llevarlo. Hoy no pude meter gol, pero espero marcar ya con él", confesó.

Del buen momento de la campeona del mundo, apeló a "los datos" que dicen que están "invictos" durante mucho tiempo y que deben "seguir así", mientras que tampoco esconde la competencia que hay. "Al final tenemos una gran selección, todos los compañeros se merecen jugar y ya está en el míster la decisión y cuando me toque la oportunidad pues a rendir bien", sentenció.