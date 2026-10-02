Ferran Torres causa baja y le sustituye Carlos Espí

Ferran Torres durante el calentamiento del Inglaterra-España de la Liga de Naciones 26-27 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Ferran Torres no podrá jugar los partidos ante Chequia de este sábado en Oviedo y ante Croacia del próximo martes en Split por unas molestias en el tobillo y su puesto será cubierto por el futbolista del Real Madrid Carlos Espí.

"Ferran Torres abandona la concentración de la selección española. El internacional valenciano del PSG arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación", confirmaron desde el combinado nacional.

La campeona del mundo indicó que los doctores de la RFEF "han estado en permanente contacto" con los servicios médicos del club parisino "desde el inicio de la concentración" y que "se ha seguido de manera conjunta todo el proceso".

El delantero valenciano, autor del gol que dio el título mundial a la 'Roja' el pasado verano, fue titular el pasado sábado en el inicio de la Liga de Naciones 2026-2027 ante Inglaterra en Wembley, pero no jugó ni un minuto el pasado martes en Sevilla ante Croacia.

Su baja es la quinta que sufre el seleccionador nacional Luis de la Fuente tras las del lateral Pedro Porro, que no se pudo unir a la concentración, el defensa Eric Garcia, que se lesionó durante el calentamiento del partido ante Inglaterra en el que iba a ser titular, el también lateral Alejandro Grimaldo, que también se hizo daño durante el calentamiento previo al choque ante Croacia, y la del extremo Nico Williams, por unas molestias musculares.

Ahora, el hueco que deja Ferran Torres sí lo va completar el técnico de Haro que ha llamado para suplirle al delantero del Real Madrid Carlos Espí, que tendrá la oportunidad de debutar con la Absoluta y que sube desde la Sub-21 con la que este jueves hizo cinco goles en la amplia victoria por 0-13 ante San Marino.