Nico Williams deja la concentración por molestias musculares

Nico Williams celebra su gol en el España-Croacia de la Liga de Naciones 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Athletic Club Nico Williams no podrá jugar los partidos de la selección española ante Chequia y Croacia de la Liga de Naciones 2026-2027 después de tener que dejar la concentración por problemas musculares.

Según informó este jueves la campeona del mundo, el futbolista "refirió unas molestias en el muslo izquierdo" tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia el pasado martes, en el que salió en el minuto 68 y en el que marcó el 4-1 final.

"Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y ante la persistencia de las molestias no ha participado en el entrenamiento de este jueves. Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación", añadió la selección.

El combinado nacional remarcó que los servicios médicos del Athletic Club han sido informados "en todo momento sobre la evolución del jugador, que proseguirá su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club".

La de Nico Williams es la cuarta baja que sufre el seleccionador nacional Luis de la Fuente tras las del lateral Pedro Porro, que no se pudo unir a la concentración, el defensa Eric Garcia, que se lesionó durante el calentamiento del partido ante Inglaterra en el que iba a ser titular, y el también lateral Alejandro Grimaldo, que también se hizo daño durante el calentamiento previo al choque ante Croacia.