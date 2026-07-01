La FIFA da a entender que el gol de Tah de Alemania estuvo bien anulado

El portero paraguayo Orlando Gill (derecha) y el alemán Waldemar Anton chocan en el partido de dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay. - Jan Woitas/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 1 Jul. (EP/DPA) -

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, ha insinuado que el árbitro marroquí Jalal Jayed tomó la decisión correcta al anular el gol de Jonathan Tah en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial entre Alemania y Paraguay, y que habría dado el triunfo a los pupilos de Julian Nagelsmann.

El gol fue anulado por un contacto mínimo entre el defensa del Borussia Dortmund Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill.

Gill cayó al suelo durante el saque de esquina, pero ya se estaba levantando cuando el cabezazo de Tah entró en la portería.

El árbitro marroquí Jalal Jayed solo fue alertado de la posible irregularidad por el asistente de vídeo y tomó su decisión tras estudiar las imágenes en el monitor.

Tras el empate a 1-1 al final de la prórroga, Paraguay acabó ganando por 4-3 en la tanda de penaltis, lo que supuso la eliminación de Alemania.

En un artículo publicado en la página web de la FIFA, Collina reflexionó sobre el arbitraje en el Mundial hasta el momento. El exárbitro italiano no mencionó a Anton, pero utilizó una imagen del momento en que entró en contacto con Gill para explicar una nueva recomendación a los árbitros: "Prestar atención a algunas situaciones específicas que puedan darse en relación con las tácticas de determinados equipos".

"Un ejemplo es cuando los jugadores de ataque intentan impedir que los defensas se desplacen. Aunque mantener una posición no es una falta en sí misma, cuando un jugador atacante no está interesado en el balón y se desplaza deliberadamente, aunque sea mínimamente, con la clara intención de obstaculizar el movimiento del rival e impedirle defender, entonces los árbitros -y el VAR cuando sea necesario- deben analizar cuidadosamente la jugada e intervenir", escribió.

"Esto ocurre especialmente cuando la táctica tiene como objetivo impedir que el portero rival pueda defender la portería", añadió.

La decisión fue criticada por el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. "Es un escándalo que se pueda anular el gol. No tengo ni idea de qué vio. Es una broma. Es un auténtico escándalo, es imposible que sea falta", afirmó.

El exárbitro Thorsten Kinhöfer, que trabaja como experto para la cadena ZDF, también señaló que fue un error que el VAR interviniera en el gol de Tah. "Y el segundo error es que, para decirlo sin rodeos, el árbitro no tuvo las agallas de anular esa decisión y decir: 'No, eso no es una falta; para mí, es un gol clarísimo'", señaló.