Francia busca emular a Alemania y a Brasil con su tercera final seguida de un Mundial

Didier Deschamps celebra el pase de Francia a las semifinales del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa de fútbol está en las semifinales de un Mundial por tercera edición consecutiva y ahora intentará eliminar a España para emular a Alemania y Brasil y firmar una tercera final mundialista seguida tras las de 2018 en Rusia y la de 2022 en Catar.

Tras perder la final de 2006 ante Italia, la selección francesa no volvió a pisar unas semifinales hasta doce años después en Rusia, donde logró su segunda estrella al batir a Croacia en la final (4-2). Cuatro años después, repitió final, pero cayó ante Argentina en la tanda de penaltis tras empatar a tres goles.

De este modo, la Francia de Deschamps, desde el año 2012 en un cargo que dejará tras esta Copa del Mundo, igualó lo que hizo primero Alemania, todavía bajo la denominación de la República Federal, entre 1982, 1986 y 1990, y luego Brasil en 1994, 1998 y 2022.

Estas dos selecciones consiguieron, además, clasificarse para las finales de aquellas ediciones, y es lo que ahora tratará de igualar el combinado francés, semifinalista por octava vez en su historia en una Copa del Mundo, este martes 14 de julio, fiesta nacional en el país, ante España.