Francia defiende su estatus por los octavos

El delantero francés Ousmane Dembélé (centro) celebra un gol durante el Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan este martes en dieciseisavos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo en el que los galos, con un amenazante potencial ofensivo, buscan hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos en un torneo que se pone serio.

Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, 'Les Bleus' inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego. Ahora el torneo se pone serio y cualquier error o mala decisión puede costar muy caro, en el lado del cuadro plagado de potencias y candidatas europeas.

Los de Didier Deschamps, que no estuvo en el último partido de la fase de grupos por la muerte de su madre, vencieron sin excesivos problemas a Senegal (3-1), Irak (3-0) y a una Noruega 'B' (1-4) con hasta 10 cambios en su once titular ya con la plaza en las eliminatorias asegurada. Por ello, este cruce ante Suecia es el primer gran examen de madurez para Francia en este torneo, en el que la final del 19 de julio, también en el MetLife de Nueva York, es la conclusión deseada.

El gran argumento del equipo galo es el amplio ramillete de atacantes entre los que el técnico de Bayona puede elegir. En total, han marcado 10 tanto en la primera fase siendo, junto a Alemania y Países Bajos, el combinado más goleador hasta ahora. Suecia deberá controlar de cerca a Kylian Mbappé, con 4 dianas en esta edición, y a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y también con 4 goles tras su 'hat-trick' ante Noruega.

Mientras se sigue achacando a esta Francia la ausencia de la fluidez en el juego que se espera de un equipo plagado de estrellas, Deschamps seguirá confiando en un sistema basado en la solidez de la estructura defensiva con una línea de cuatro atrás, con la duda de si Lucas Digne le quitará el puesto a Théo Hernandez, y con un fuerte doble pivote en el que Manu Koné podría aparecer en lugar del madridista Aurélien Tchouaméni.

Por su parte, la selección sueca llega dispuesta a espolear su espíritu competitivo, sin los focos y con todo el favoritismo para los franceses. Los escandinavos han demostrado históricamente ser un rival incómodo, basando sus opciones en la solidez defensiva, el despliegue físico y la voracidad de dos delanteros de élite mundial como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, que ya se han estrenado en este torneo, ambos con un tanto.

Sin embargo, el torneo de los de Graham Potter ha sido una montaña rusa en el exigente Grupo F. Comenzaron el Mundial con un vendaval ofensivo cristalizado en el 5-1 contra Túnez, pero Países Bajos bajó a la tierra a los escandinavos y le devolvió ese 5-1 ahora en contra. Así, llegaron a la última jornada sin el billete a dieciseisavos, y su empate (1-1) ante Japón le permitió avanzar a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras.

La gran incógnita del equipo de Potter es la presencia de Jesper Karlström en el once titular o si aparece en ese doble pivote Lucas Bergvall, mientras que sus grandes opciones pasan por ser fuertes atrás y aprovechar las opciones en transiciones en las botas de Isak, Gyökeres y el veloz Anthony Elanga, que ya ha marcado dos tantos en este Mundial.

El último precedente entre ambos combinados data de la Liga de Naciones en 2020, cuando los franceses se impusieron en ambos duelos por 4-2 y 0-1, aunque Suecia ya derrotó a Francia en la fase de grupos de la EURO 2012, con un golazo de tijera de Zlatan Ibrahimovic, y en la misma fase del torneo continental en 1992, en la que era anfitriona, frenó a 'Les Bleus' con un 1-1. Pero el de este martes será el primer partido en un Mundial entre ambos equipos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembéle, Olise, Barcola; y Mbappé.

SUECIA: Zetterström; Bernhardsson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud; Ayari, Karlström; Elanga, Gyökeres e Isak.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

--ESTADIO: MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos).

--HORA: 23.00/La 1.