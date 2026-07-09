Francia - Marruecos: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador francés Kylian Mbappé. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, la reedición de las semifinales en la última Copa del Mundo, por lo que habrá ganas de revancha en el equipo africano, que busca no dejar Catar en una casualidad y mostrar su competitividad ante una de las grandes candidatas a levantar el título.

POSIBLES ALINEACIONES

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé

Marruecos: Bono; Achraf, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim, Rahimi y El Khannouss.

HORA Y FECHA

El duelo que enfrenta a Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará el jueves 9 de julio a las 22.00 horas Gillette Stadium de Boston.

DÓNDE VER

El enfrentamiento entre los galos y los marroquíes se podrá ver por televisión a través de los canales La 1 y DAZN Mundial.