De la Fuente: "En este camino hemos sido campeones de mundo, Europa y la Nations"

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este domingo que pese a perder ante Inglaterra y acabar con la racha de 44 partidos oficiales sin hacerlo, saca "todo positivo" porque "pone en valor lo que cuesta llegar" a lo que ha hecho España en este camino, en el que se ha proclamado "campeones del mundo, Europa y la Nations League".

"Saco todo positivo de esta derrota porque pone en valor lo que cuesta llegar a donde hemos llegado y a nuestros números. En ese camino hemos sido campeones del mundo, Europa y de la Nations League. También hemos sabido perder en un partido en el que los 20 primeros minutos nos han desbordado. En el tramo final, con un jugador más, tenía la impresión de le íbamos a dar la vuelta al marcador. Pero lo mejor está aun por llegar", afirmó el seleccionador español tras la derrota en la Liga de Naciones ante Inglaterra (2-3).

De la Fuente subrayó que solo tiene "palabras de agradecimiento" para unos jugadores que se han comportado "igual en la victoria y la derrota". "No está mal que de vez en cuando te sitúen en la derrota. En el vestuario le he recordado el orgullo que siento y les he dicho que esto sigue. Estamos en cuartos y tenemos todas las posibilidades de ganar la Nations, y a eso vamos", añadió.

El de Haro confesó que le gustaría estar la semana que viene con el equipo para recordarles lo "difícil que es lo que han hecho". "Les he dicho: '¿Sabéis lo que habéis hecho, donde estamos? Es histórico'. Me gustaría decirles la realidad, porque esta dificultad la hemos tenido siempre, pero ahora nos ha tocado perder. Hay que seguir siendo como somos y el equipo está motivado para dentro de cuatro meses", recalcó.

"Cuando no estas acostumbrado a perder hay momento de bajonazo, pero luego hay que trasmitir que llevamos tres años enteros sin perder. Ahora no pasa nada, la pena es que hay que esperar hasta marzo, intentaremos meternos en la 'final four' sabiendo lo complicado que es repetir éxitos, aunque ese es el objetivo", agregó.

En cuanto al desarrollo del partido, dijo que el rival demostró en los primeros 30 minutos "lo gran equipo que es y lo grandes jugadores que son". "No hemos estado finos especialmente en ese tramo. Hoy nos hemos enfrentado a una grandísima selección a la que también le hemos ganado en dos ocasiones", expresó.

En cuanto a la elección de Pubill y Merino en el once, explicó que se debió a su poder aéreo, donde los ingleses son "muy poderosos". "Con los cambios queríamos quemar todas las naves e ir a por el rival y meterlo en su área. Se han generado y su portero ha evitado dos tres goles en el tramo final", expuso.

Por último, alabó al equipo ingles, que siempre tiene "mucha energía y talento en lo colectivo e individual". "En alguna ocasión tienen que demostrar su potencial futbolístico. Todo el mundo quiere ganar a España pero estamos preparamos para superar esos retos. Este partido podría ser una final de un campeonato y en este tipo de partido o estas fino o el rival te pasa por encima", zanjó.