De la Fuente: "Gavi se merece una excepción siempre"

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador de España - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que el centrocampista del FC Barcelona Gavi, que no ha sido convocado para los partidos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra, "se merece una excepción siempre" y tendrá que "seguir mejorando" para regresar a una lista, además de reiterar que la final del Mundial 2030 "se debería jugar en España", aunque su ocupación es "preparar el mejor equipo para volver a ganar".

"Gavi se merece una excepción siempre. Simplemente tiene que seguir siendo él. Le queremos mucho, pero sabe que tendrá que seguir mejorando y creciendo para tener posibilidades de venir. No es nada fácil, para el nivel de futbolístico que demandamos, entrar en esta selección. Los que están son muy buenos y hay otros también muy buenos, pero tienen que mejorar todos para poder competir aquí al nivel que exigimos", declaró en rueda de prensa.

El preparador de 'La Roja' explicó también la llamada de Jacobo Ramón. "Jacobo está haciendo una gran campaña, además de que está también haciendo un grandísimo trabajo en la selección Sub-21. El seguimiento que le hacemos semanalmente es excepcional en cuanto a su rendimiento. Creemos que es un momento oportuno también para verle", dijo. "El Como es uno de los equipos que mejor juega en Europa. Está haciendo una liga fantástica, muchos futbolistas podrían encajar en nuestra idea de fútbol porque tienen unas características muy parecidas", añadió.

Además, habló de la baja de Rodri Hernández y la convocatoria de Marc Roca. "Tenemos los dos mejores centros del mundo, Rodrigo y Martín -Zubimendi-. Martín con nosotros siempre rinde bien, el otro día hizo 90 minutos a un ritmo muy importante, muy alto. Se incorpora con nosotros Marc Roca, que está haciendo una temporada muy buena y ha sido campeón de Europa Sub-21 con nosotros, hizo un campeonato sensacional. Tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos. Se lo ha ganado y encaja perfectamente dentro de nuestro ideario futbolístico", apuntó.

"(Zubimendi) Veo un futbolista que rinde con nosotros muy bien. Veo la parte positiva de estos dos aspectos; otras veces criticáis que los jugadores están sobreexplotados, que juegan muchos minutos... Martín va a venir fresco, fresquísimo, y va a competir en estos partidos extraordinariamente bien. Que me gustaría que jugara más, obviamente. Y a él también, sí", aseguró, antes de alabar a Ander Barrenetxea. "Es un futbolista que tiene mucho recorrido, mucho futuro. Es polivalente, puede jugar en ambas bandas, nos da lo que creo que ahora mismo necesita el equipo", expresó.

También explicó la vuelta a la fórmula de los cuatro porteros, con Álvaro Valles. "David Raya tiene unas obligaciones personales en Inglaterra. No sabemos si el miércoles puede estar solucionado su asunto, y eso es lo que nos invita a convocar a cuatro. Además, seguimos a Álvaro desde que estaba en la UD Las Palmas, es un jugador que lo está haciendo fantásticamente bien. Es un momento oportuno para verle, que viva el contexto de selección y que se sume a la causa de esta familia", subrayó.

Sobre la gestión de minutos, De la Fuente bromeó con que "nadie va a jugar más de 180 minutos", y recordó que se juegan "muchísimo" en estos dos partidos. "Siempre pensamos en intentar equilibrar lo máximo posible la carga de minutos y los esfuerzos. Luego el fútbol te hace tomar decisiones sobre la marcha que no tenías previstas, porque el partido va por otro lado, porque hay una lesión de un compañero y tienes que hacer un cambio imprevisto... Pero siempre valoramos dosificar a los jugadores en la medida de lo posible, siendo conscientes también de que venir a la selección es una gran responsabilidad con nuestro país y con los resultados, porque nos estamos jugando ser primeros de grupo. Entendemos la exigencia de cada uno, pero hay que competir en las mejores condiciones", señaló.

También espera "un ambiente excepcional" en el duelo ante los ingleses en el Riyadh Air Metropolitano. "Es el escenario es perfecto, ideal, la afición es extraordinaria. Va a ser un partido de emociones a flor de piel, y en lo futbolístico es una final de un Campeonato del Mundo o de Europa, nos jugamos muchísimo. Pero antes tenemos que hacer el trabajo bien contra la República Checa, que no va a ser nada fácil", advirtió.

"CUANDO NO ESTÉ, ME GUSTARÍA QUE ME RECORDASEN EN UN CAMPO DE FÚTBOL"

El seleccionador había comenzado la comparecencia con unas palabras de cariño a los seres queridos de las víctimas del accidente de tren de Urda y de Jesús de Miguel. "Quiero transmitir el dolor y el pésame a todas las familias de las víctimas de esta tragedia tan tremenda que hemos vivido en Urda. Ayer también vivimos un día muy difícil y muy duro, le mandamos nuestro apoyo a toda la familia y compañeros de Jesús. Descansen en paz. Desgraciada o afortunadamente, la vida sigue, y hay que seguir caminando", indicó.

Sobre el malogrado futbolista del CD Tenerife, reconoció su "dolor por ver a una familia rota, a amigos y compañeros". "Hay que relativizar muchas cosas en la vida, le damos mucha importancia a veces a cosas que no la tienen tanta. Lo verdaderamente importante son las personas, y cuando no están es cuando las echamos de menos. Ayer fue un día durísimo. Hay que tener un recuerdo en la memoria a los que no están", manifestó.

Así, se mostró a favor de no suspender la jornada y homenajear a De Miguel en el campo. "Yo respeto todas las actuaciones y opiniones de los demás. La Real Federación Española de Fútbol guardó un momento duelo y de luto y durante tres días se paró la Copa del Rey. Yo que soy futbolista, a mí me gustaría que cuando no esté, y Dios quiera que sea muy tarde, la gente me recuerde en un campo de fútbol. El homenaje y los recuerdos, en un campo de fútbol. El dolor es muy personal y entiendo que cada uno lo expresa a su manera", finalizó.

"LA FINAL DEL MUNDIAL 2030 DEBERÍA JUGARSE EN ESPAÑA"

Por otra parte, el técnico riojano reiteró que la final del Mundial 2030 debería celebrarse en España. "En mi opinión, la final se debería jugar en España. Mi ocupación es, cuando lleguemos a ese Mundial, preparar el mejor equipo para volver a ganarlo. Cada uno que se encargue de lo que tiene que encargarse. Nuestra ocupación es preparar un equipo de nuevo competitivo para ganar otro Mundial", indicó.

En otro orden de cosas, De la Fuente confesó qué ha supuesto ganar el premio al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro. "Para mí, personalmente, fue una felicidad extraordinaria. Ya me sentía un privilegiado solo con estar entre los nominados, y en cualquier caso, no hubiera cambiado mi vida. Tengo un cuerpo técnico que es artífice de que yo estuviera en esa gala. Estoy feliz. Yo disfruto cada segundo y creo que cada reconocimiento es muy bueno, Y si no, hay que seguir caminando", aseveró.

Por último, insistió en que la gestión del vestuario es "un aspecto fundamental y determinante". "Dentro de ese marco de convivencia, de respeto, de tratar con gente solidaria, con valores, no tienes que ser ni más ni menos duro, porque la mayor dureza es decirle a alguien con respeto lo que piensas de él. Yo no quiero ejercer de jefe, yo intento dirigir a un grupo de futbolistas con un cuerpo técnico maravilloso para sacarles el mayor rendimiento. Y las cosas funcionan. Habrá otros modelos, este nuestro funciona, y funciona muy bien", finalizó.