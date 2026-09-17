De la Fuente ofrece este viernes su primera lista tras el Mundial para el asalto a la Nations League

Archivo - Luis de la Fuente durante la celebración por la Copa del Mundo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Luis de la Fuente da a conocer este viernes la primera lista de la selección española después de proclamarse campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria marcada por el hueco que deja Marcos Llorente, que anunció su retirada internacional hace unas semanas, la presumible vuelta de Fermíon López y la posibilidad de que pueda haber novedades para arrancar un nuevo ciclo con la Liga de Naciones 2026-2027.

Como es habitual, Luis de la Fuente dará el nombre de sus elegidos a partir de las 11.30 horas a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una hora después comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Solo dos meses después de proclamarse campeona del mundo en el MeetLife Stadium de Nueva York, la actividad vuelve a la selección española. Luis de la Fuente dará a conocer este viernes los jugadores que disputarán los primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27. Encuentros que medirán a España ante Inglaterra, a domicilio, Croacia, en casa y fuera, y Chequia, en casa.

El poco tiempo que ha transcurrido entre la final de la Copa del Mundo y la lista, así como la continuidad a un grupo que ha demostrado ser ganador, hacen que se prevean pocas novedades con respecto a los 26 campeones del mundo, aunque siempre puede haber novedades por el tramo de temporada o por el inicio de un nuevo ciclo competitivo.

Una de las novedades seguras llegará en la defensa, por la retirada de la selección de Marcos Llorente. Las posibilidades son amplias, ya que podría citar a un lateral derecho o mantener ahí a los polivalentes Eric Garcia y Marc Pubill. Nombres como los Xavi Espart, con muchos minutos en el FC Barcelona, e Iván Fresneda (Sporting Portugal), este último habitual con la Sub-21, sobresalen.

También se podría producir el regreso de Dean Huijsen. El jugador del Real Madrid era fijo, pero su floja primera temporada con el Real Madrid le costó quedarse fuera del Mundial, aunque ha recuperado su máximo nivel con la llegada de José Mourinho al banquillo, y De la Fuente siempre ha reconocido que es un futbolista con el que cuenta.

Además, ante las lesiones de Pau Torres (Aston Villa) o Cristhian Mosquera (Arsenal), el grandísimo estado de forma de Marc Bartra (Real Betis) o el salto definitivo a la Absoluta de Jon Martín (Real Sociedad) podrían ser otras opciones. También podría haber novedad en la portería ante los problemas físicos de Joan Garcia (FC Barcelona), con Álex Remiro (Real Sociedad) teóricamente como la mejor opción para suplirle.

En la medular, las únicas bajas podrían ser las de Gavi (FC Barcelona) y Martin Zubimendi (Arsenal FC), ya que el andaluz y el vasco no han tenido mucho protagonismo en el arranque de temporada del FC Barcelona y Arsenal, respectivamente. Con la previsible vuelta de Fermín López (FC Barcelona), que se perdió el Mundial por lesión, el también blaugrana Marc Bernal, que ya formó parte del grupo que ayudó en la primera parte de la preparación mundialista y que ha estado a un nivel notable en el arranque del curso, y Pablo Fornals (Real Betis), con el que ya contó el seleccionador, podrían ser opciones.

Por último, en el ataque, de los campeones del mundo solo está la incógnita de Borja Iglesias (RC Celta). El 'Panda' sólo ha jugado 34 minutos esta temporada por lesión, y De la Fuente podría dar la alternativa a un nuevo delantero. Ahí, las figuras de Carlos Espí (Real Madrid), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Roberto Fernández (RCD Espanyol) y Gonzalo García (Fulham) podrían tener su ansiada llamada.

El delantero del Real Madrid tiene a su favor la similutud con el perfil de Borja Iglesias, un especialista para contextos de partidos en los que el rival se encierre. Parecido a él serían Roberto Fernández y Gonzalo García, aunque algo más móviles, mientras que Sergio Camello, campeón olímpico, ha marcado seis goles en los últimos cinco partidos tiene un perfil más móvil y asociativo.

La selección estrenará su condición de campeona del mundo en el Estadio de Wembley el sábado 26 de septiembre, y posteriormente jugará en casa ante Croacia, en Sevilla el martes 29, y frente a Chequia, en Oviedo el sábado 3 de octubre. Esta larga ventana internacional se cerrará en Split contra el combinado croata el martes 6 de octubre. La concentración empezará el martes 22 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.00 horas.

Además, también este viernes, el seleccionador de la Sub-21, David Gordo, dará su lista (12.00 horas) para los partidos ante Finlandia (Tampere, 25 de septiembre), San Marino (Serravalle, 1 de octubre) y Rumanía (Ibiza, 6 de octubre), clasificatorios para el Europeo de la categoría de 2027.