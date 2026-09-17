Joan Garcia tiene "leves molestias" en la rodilla derecha

Joan Garcia (FC Barcelona) en un calentamiento previo al partido contra el Racing en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan Garcia presenta "leves molestias en la rodilla derecha" y queda pendiente de evolución para determinar su disponibilidad, después de ser sustituido al descanso del partido del miércoles ante el Real Racing Club de Santander (7-2), correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

El club blaugrana ha informado este jueves de que el guardameta "presenta leves molestias en la rodilla derecha" y que "la evolución de la lesión marcará su disponibilidad", sin precisar un periodo de baja que podría ser menor a las tres semanas al no ser una lesión de gravedad.

Joan Garcia, que fue sustituido al descanso ante el conjunto cántabro, será baja segura para el próximo partido del Barça, este sábado 19 de septiembre ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y su situación también compromete su posible convocatoria con la selección española para el siguiente parón internacional.

La lesión afecta además a la rodilla derecha, distinta de la izquierda que sufrió en el pasado, lo que reduce el riesgo de que se trate de una recaída de aquella dolencia, a la espera de conocer su evolución.

Si no estuviera disponible para el siguiente encuentro del Barça después del parón, ante el Getafe el sábado 10 de octubre, el técnico Hansi Flick tendría como alternativas bajo palos al veterano polaco Wojciech Szczesny y al recién fichado Dominik Livakovic, que todavía no ha debutado como blaugrana.