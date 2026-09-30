De la Fuente: "En esta selección los egos están siempre al servicio del colectivo"

Luis de la Fuente durante el España-Croacia de la Liga de Naciones 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS Manuel Polo) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, elogió "el trabajo colectivo e individual" del extremo Lamine Yamal, "un futbolista generoso que pone su talento al servicio" de un grupo que, pese a alargar este martes su gran racha de victorias y de invicto tras ganar 4-1 a Croacia, no piensa que "esto es perfecto" y donde los egos "están siempre al servicio del colectivo".

"Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero siempre es un futbolista muy generoso que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Es una suerte que esté con nosotros porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras la victoria ante Croacia.

Tras otra clara victoria, el riojano apeló a su "exigencia personal" para no relajarse. "Soy muy perfeccionista y soy un convencido de que siempre se puede mejorar y lo malo no es eso, es que este grupo de jugadores está exactamente igual de convencidos de que siempre se puede hacer mejor", indicó.

"El margen de mejora es muy grande porque es que no han tocado techo, es una selección muy joven y se van incorporando jóvenes talentos. Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo si pensamos que ya esto es perfecto. Llegará un día que alguien nos ganará y empezaremos a hablar de lo contrario, pero tampoco es eso", advirtió.

Además, dejó claro que la competitividad que pueda existir en el grupo "se gestiona fácilmente". "Porque gestionamos primero personas y después deportistas, que saben que si vienen aquí es para hacer grupo, para convivir con total naturalidad y para compartir estos minutos, entendiendo que son tan buenos que podríamos hacer dos selecciones de un nivel similar", apuntó.

"Tienen que entender que esto es muy fácil, son las matemáticas y juegan 11 y otros 15 se quedan fuera, pero desde esa naturalidad que da el convivir con buenas personas, con buenos compañeros y gente generosa que antepone el colectivo. Entonces no hay egos, los egos que hay son siempre en positivo, están siempre al servicio del colectivo", aseguró.

En este sentido, el técnico de la campeona del mundo pidió "dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles" y resaltó que "ha llegado el momento" de "poner en valor" lo que hacen porque "verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo". "Tienen todo para tener la capacidad y el talento para ser nominados y ser elegidos Balones de Oro", aseveró.

SIN PREOCUPACIÓN POR HABER ENCAJADO TRES GOLES EN DOS PARTIDOS

De la Fuente tampoco está preocupado porque hayan encajado tres goles en estos dos partidos porque juegan contra "grandes selecciones que siempre generan alguna situación de gol". "Al margen del gol que hemos encajado o de los dos que encajamos en Londres, el equipo sigue demostrando una contundencia y una 'pegada' fantástica y es capaz de superar esa adversidad de encajar un gol y que te empaten", subrayó.

"No me inquieta. Es verdad que en otras etapas de mi vida hubiera estado pensando tanto en esto que llamamos el equilibrio defensivo. Somos capaces de meter goles al rival, pero también los jugadores se esfuerzan en la faceta defensiva luego. Estoy muy contento con el rendimiento en los aspectos futbolísticos del equipo", agregó al respecto.

Sobre el partido de Marc Cucurella, que no ha arrancado bien la temporada con el Real Madrid, el seleccionador no esconde que es un jugador que "es sensacional" con la 'Roja'. "Es lo que pasa con muchos futbolistas cuando vienen a la selección, que se transforman y tienen un rendimiento a veces muy superado a sus clubes. Será porque se sienten muy cómodos, porque el estilo les va muy bien, porque les conocemos y les pedimos lo que pueden dar de sí y se sienten cómodos. Un futbolista con confianza y seguridad multiplica por un número muy alto su rendimiento", detalló.

Por otro lado, el de Haro confirmó que harán "pruebas" para ver el alcance de la posible lesión de Alejandro Grimaldo que le impidió participar "tras notar una molestia en el cuádriceps" durante un rondo en el calentamiento. "Veremos este miércoles lo que es en realidad. Desde luego no será mucho, pero puede ser lo suficiente para que se pierda estos partidos", admitió.

Finalmente, agradeció también el apoyo de Sevilla. "Gracias Sevilla, de verdad. El recibimiento del lunes fue sensacional, el día de hoy ha sido maravilloso y el día del partido es que es increíble, lo de la banda de música ha sido de poder estar escuchando una y otra marcha y otra marcha y más y marcha, y lo del himno ha sido muy emocionante. Muchas gracias Sevilla porque no se puede ser más cariñosa con una selección ni sentirse tan orgulloso de representar a un país como es estando aquí en Sevilla", confesó.