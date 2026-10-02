De la Fuente: "Todos hemos visto a Lamine más maduro cada día"

Archivo - Luis de la Fuente y Lamine Yamal - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, no dio pistas sobre el once de este sábado contra República Checa en la tercera jornada de la Liga de Naciones, en un calendario apretado que está causando distintas bajas, obligando a priori al descanso que tampoco confirmó de un Lamine Yamal "más maduro".

"El inconveniente de este formato, de este calendario, es que hay muy poco tiempo para recuperar. Cualquier sensación extraña, preferimos cuidar la salud del futbolista, preferimos que haya un jugador en perfectas condiciones", apuntó este viernes en rueda de prensa, después de la última baja de Ferran Torres.

"Cuando hablamos de rotaciones, no es más que resumir una realidad, es elegir a los que mejor están para el partido, en todas las demarcaciones. La portería se mantiene más regular, pero mañana todas las posiciones están abiertas a cambios", añadió.

De la Fuente fue preguntado en concreto por la presencia o no de Lamine Yamal en el Carlos Tartiere. "Saldrá el equipo más adecuado para ganar el partido. Lamine, igual que otros compañeros, no completó 90 minutos, previendo estas circunstancias, pero sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar", comentó.

"Lamine es importante en cualquier momento, sea de inicio o desde el 60, o el 45'. Lamine es importante siempre. No cuesta más ni menos (dejarle en el banquillo). Si se alinea desde el principio o en otros minutos, se cree en que esos minutos es más eficaz para el equipo. Todos lo hemos visto más maduro cada día. Da gusto verle, interpreta bien todas las situaciones, acepta cualquier propuesta. Es una gran noticia", añadió.

Por otro lado, De la Fuente elogió a Santi Denia, técnico de los checos. "Nos conocemos muy bien, pero son los futbolistas los que cambian las ideas del juego. Nos hemos formado en un mismo modelo, pero los futbolistas le dan un aire diferente. República Checa querrá jugar de una manera y lo mismo nosotros. Saben cómo jugamos pero tenemos muchos registros, no es fácil defendernos y siempre hay que dejarse un as en la manga", confesó.

"Es un rival muy difícil que puede ser trampa para el que no lo conoce, para nosotros no. Somos muy amigos (Santi), hemos vivido momentos muy buenos, celebramos que nos va bien", apuntó, destacando la "gran escuela de entrenadores" española.

Por último, el preparador de la 'Roja', que mandó apoyo a Julen Guerrero y Joaquín Caparrós en "momentos difíciles", agradeció el increíble recibimiento en Oviedo. "Estamos felices de estar en Asturias. El recibimiento que hemos tenido es fantástico y hoy en el aeropuerto ha sido una locura de gente", celebró.