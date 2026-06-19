Fútbol/Mundial- Toño de Valdés, de Televisa, el conductor de televisión más reconocido del Mundial en México

Infografia de los conductores de televisión más conocidos en México de la cadena Televisa según un estudio de Personality Media - PERSONALITY MEDIA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista de la cadena Televisa Toño de Valdés es el conductor de televisión del Mundial de Fútbol más reconocido en México, según un estudio de imagen de 'Personality Media', realizado en el país durante los últimos 12 años.

Este estudio mide la imagen de más de 1.917 de los rostros más relevantes del mercado, entre ellos los conductores de televisión y los más relevantes del fútbol, en primer plano frente a la audiencia mexicana ante la disputa en la actualidad de la Copa del Mundo, que tiene a México como uno de los países organizadores junto a Estados Unidos y Canadá.

Por este motivo, las pantallas de TV Azteca, Televisa, ESPN y Fox ONE vuelven a concentrar la atención de millones de aficionados y generan una nueva competencia que para 'Personality Media' "rara vez se mide con datos" y es la que rodea a los propios comentaristas y narradores, "cuya imagen construida desde la credibilidad y cercanía -y otros muchos aspectos analizados en el estudio- con la audiencia influyen directamente en cómo se vive el torneo frente a la pantalla y sus anunciantes en la búsqueda de ese plus de calidad".

El estudio de 'Personality Media' mide el nivel de conocimiento ('awareness') entre la población y hasta 17 atributos de imagen de cada personaje. Aplicado a los comentaristas deportivos del Mundial, el análisis ofrece una fotografía inédita de quiénes son hoy las voces más reconocidas del fútbol en la televisión mexicana y los tres atributos de imagen en los que más destacan cada uno de ellos entre la población mexicana.

Así, Toño de Valdés, de Televisa, encabeza la tabla general con 84 por ciento de conocimiento entre la población mexicana, seguido por Jorge Campos (78), de TV Azteca. En ambos casos, el atributo 'profesional' se repite como el rasgo mejor valorado, "una constante que atraviesa a casi todos los conductores analizados y que confirma el peso que el público otorga a la solvencia y la credibilidad por encima de otros factores a la hora de seguir un Mundial", recuerda 'Personality Media'.

Por otro lado, Luis García, también de TV Azteca, destaca además como 'líder', Zague (TV Azteca), como el más 'elegante' del grupo, Vanessa Huppenkothen y Andrés Vaca, de Televisa, como la más 'elegante' y como el que más 'vitalidad' transmite, Javier Alarcón (ESPN) como el que más 'confianza' transmite, y Raúl Orvañanos (FOX One) por ser, a la vez, 'confiable' y 'duradero'.

"En un Mundial, la pantalla compite tanto como las selecciones. Los datos confirman que la confianza y la profesionalidad percibida de quien narra el partido son hoy un activo de marca tan medible como la audiencia o el rating, y por tanto una variable que anunciantes y televisoras deberían incorporar a su toma de decisiones", señala el equipo de análisis de 'Personality Media'.

Para las marcas presentes en la cobertura del torneo, estos datos no son un dato curioso, son una herramienta de decisión ya que saber qué conductor genera mayor cercanía, cuál transmite más liderazgo o cuál es percibido como más confiable permite "optimizar la inversión publicitaria, elegir voceros y diseñar activaciones de marca con criterios objetivos, y no solo intuitivos".

Por cadenas, TV Azteca es el conjunto más conocido con Jorge Campos liderando con 78 por ciento de conocimiento, seguido por Luis García y Christian Martinoli (76 cada uno) y Zague (75), mientras que en Televisa, Toño de Valdés encabeza con el mencionado 84 por ciento de conocimiento, seguido por David Faitelson (67), Vanessa Huppenkothen (53) y Andrés Vaca (43). En la cadena ESPN, José Ramón Fernández (68 por ciento) y Javier Alarcón (63) son sus voces rumbo al Mundial 2026, y en Fox ONE, su conductor, Raúl Orvañanos, registra el 60 por ciento de conocimiento.