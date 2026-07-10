Fútbol|Mundial.- Sigue en directo el España-Bélgica

Portada para el directo del España-Bélgica de 1/4 del Mundial 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol busca este viernes (21.00 horas/La 1) clasificarse para las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, objetivo que pasa por superar a Bélgica en su partido de cuartos de final que se celebrará en el SoFi Stadium de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La campeona de Europa quiere seguir alargando el sueño de su segunda estrella y tras superar su primer gran examen en el torneo, los octavos de final ante la también candidata Portugal, le toca ahora unos 'Diablos Rojos' que también parecen ir de menos a mas, pero ante los que es, en teoría, ligeramente favorita.

El combinado que entrena Luis de la Fuente, que aún no ha perdido ni ha encajado un gol en todo el torneo, quiere jugar por segunda vez en su historia las semifinales de una Copa del Mundo. En su historial sólo están las de 2010 en Sudáfrica, cita en la que acabó coronándose campeona del mundo.

Los belgas, por su parte, ya fueron semifinalistas tanto en 1986, dejando en el camino precisamente a la 'Roja', como en 2018 y tampoco han perdido ningún partido hasta el momento, sumando tres victorias seguidas con 12 goles anotados, aunque España será su primer gran rival al que se enfrente.

Bienvenidos al directo del España-Bélgica