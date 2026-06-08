Grupo J: Austria regresa a un Mundial con ganas de plantar batalla

Archivo - Los jugadores de la selección de Austria celebran un gol - Uwe Winter/APA/dpa - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección austriaca logró poner fin a una larga espera y volverá este mes de junio a competir en un Mundial, formando parte de un Grupo J junto a la actual campeona, Argentina, y dos combinados más modestos como Argelia y Jordania lo que aviva sus esperanzas de poder pasar a los crucees.

Austria participará en la octava Copa del Mundo de su historia, aunque será la primera en el siglo XXI, ya que el combinado centroeuropeo no participa en una cita mundialista desde que estuvo en la de Francia de 1998, donde empató dos partidos (Camerún y Chile) y perdió el decisivo ante Italia (2-1) para quedarse fuera de las eliminatorias.

Ahoras, los pupilos de Ralf Rangnick intentarán además en tierras americanas lograr el primer triunfo para su país en una Copa del Mundo desde Italia 1990, así como superar la fase de grupos, algo que no consiguen desde el Mundial de España en 1982, en aquella ocasión de una forma un tanto sonrojante por su derrota ante la República Federal Alemana por 1-0 que clasificaba a ambas y dejaba fuera a Argelia, con la que vuelve a coincidir 44 años después.

Austria, cuarta en el Mundial de 1934 y tercera en el de 1954 con un equipo con mitos como Ernst Happel, Erich Probst o Karl Koller, tratará de codearse con las mejores del mundo y avanzar lo más lejos posible, algo que se le ha resistido en las Eurocopas, donde, sin faltar desde su estreno en la de 2008 que coorganizó con Suiza, nunca pasó del primer cruce. De todos modos, el combinado centroeuropeo ha ido creciendo a nivel competitivo, lo que le ha ayudado a dar un paso adelante para hacer valer su siempre notable físico.

En la fase de clasificación, con un grupo no excesivamente difícil, tuvo que esperar al último partido en casa para sellar su billete como primera con 19 puntos, con seis victorias, una derrota, ante Rumanía (1-0), y un empate (1-1) en Viena ante Bosnia-Herzegovina, que fue el que le dio el primer puesto y gracias a un gol en el minuto 77 de Michael Grigoritsch que evitó que fuese superado por el equipo balcánico.

Bajo la buena mano y la experiencia de Rangnick, Austria intentará ser un hueso duro de roer con un equipo sin excesivas grandes individualidades y golpeado antes de viajar al Mundial por la lesión de uno de sus principales pilares, el centrocampista del RB Leipzig Christian Baumgartner.

En una lista con mucho jugador de la competitiva y exigente Bundesliga, sobresalen nombres como el del madridista David Alaba, indiscutible en su selección pese a sus pocos minutos en los últimos años en el Real Madrid, el central del Elche CF David Affenbruger, que cogió el tren en el último momento, el veterano delantero Marko Arnautoviv, del Estrella Roja y autor de ocho goles en la fase de clasificación, o futbolistas como Konrad Laimer (FC Bayern) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), acostumbrados a jugar en la Liga de Campeones.

LA INCÓGNITA ALABA

David Alaba vivirá su primer Mundial como todo el resto de la plantilla, pero en su caso puede ser significativo porque le llega después de haber perdido seguramente todo el brillo que alcanzó en un momento determinado de su carrera y que le catapultó al Real Madrid.

El de Viena cumplirá 34 años durante la Copa del Mundo y ya no es el futbolista que tuvo tanto protagonismo hace unos años cuando militaba en el Bayern Múnich, club al que llegó en edad juvenil y con el que debutó con 17 años, consagrándose en el primer equipo a partir de la temporada 2010-2011 para ser indiscutible durante más de una década, sobre todo como lateral izquierdo, aunque Pep Guardiola fue el que le vio idóneo para jugar de central.

El Real Madrid se fijó en él y llegó en 2021, con una primera temporada en la que formó una buena pareja con Éder Militao, aunque a partir de ahí su influencia fue bajando y en 2023 sufrió una grave lesión de rodilla que le tuvo más de un año fuera. Desde entonces, ya le costó volver a ser el mismo y esta campaña, la última como madridista, tampoco ha contado demasiado y apenas ha sumado 600 minutos. Pese a ello, Rangnick cuenta con su experiencia de más de 100 partidos con Austria, con la que estuvo en las EURO de 2016 y 2021.

RANGNICK, VETERANÍA ENTRE LOS DESPACHOS Y LOS BANQUILLOS

El alemán Ralf Rangnick también se estrenará en una Copa del Mundo en la que es su primera experiencia con una selección tras una larga carrera en los banquillos, pero también con experiencia en los despachos. No será la primera gran cita internacional para el técnico de 67 años, ya que dirigió en la pasada Eurocopa a Austria, de la que se hizo cargo en 2022.

Entrenador de fútbol, orador y filántropo, como reza en su página web, en la que un extracto del poema 'Invictus' de William Ernest Henle aparece en primer plano ('Yo soy el maestro de mi destino, yo soy el capitán de mi alma') hace intuir su personalidad y su forma de dirigir, marcada desde el conocimiento del juego sin haber desarrollado una carrera de futbolista.

Capaz de sacar a clubes de categorías bajas como el Leipzig, el Hoffenheim o el Hannover 96 y llevarles a la Bundesliga, bebió de Valery Lobanovsky y Arrrigo Sacchi y se nota su influencia sobre compatrioas como Thomas Tuchel, Jürgen Klopp o el propio Hansi Flick, actual técnico del FC Barcelona. Pionero de la presión tras pérdida y técnico de la etapa de Raúl González en el Schalke 04, también ha llevado su conocimiento a la dirección deportiva en clubes como el el RB Leipzig o el Lokomotiv o de asesor en el Manchester United.