Grupo K: El mejor Luis Díaz marca el ritmo de la competitiva Colombia

Archivo - El extremo colombiano Luis Díaz, en un partido de la selección de Colombia en la Copa América 2024. - Cory Knowlton/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección colombiana forma parte del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, liderada por un Luis Díaz en forma y capitaneados por un James Rodríguez que vuelve a un torneo que le vio explotar hace 12 años, después de haber cosechado una de los mejores clasificatorios sudamericanos de su historia.

Colombia participará en el séptimo Mundial de su historia, y vuelve tras perderse Qatar 2022. El combinado colombiano logró el billete para Estados Unidos, México y Canadá en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, después de golear en Barranquilla a Bolivia (3-0) con goles James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Quintero.

En términos generales, Colombia acabó en tercer lugar con 28 puntos -la segunda mejor puntuación de la historia del país, la mejor fue 30 rumbo a Brasil 2014-, solo por detrás de Argentina y Ecuador, y superando a Uruguay y Brasil. Fue el segundo equipo más goleador (28), en una demostración de la calidad de un grupo destinado a ser protagonista en este Mundial.

Los 'cafeteros' cuentan con una gran generación de jugadores capitaneada por Jamés Rodríguez, que disputará su tercer y, posiblemente, último Mundial, y liderada por la estrella del Bayern Múnich Luis Díaz. Entre ambos han anotado 10 goles y repartido 10 asistencias en la fase de clasificación, dando un salto de calidad a un conjunto que cuenta con un bloque compacto y experimentado, con nombres como Davinson Sánchez, Johan Mojica o Jhon Arias.

Sin embargo, fue la peor selección sudamericana clasificada a este Mundial a nivel defensivo, con 18 goles en contra en 18 partidos disputados, por lo que los de Néstor Lorenzo deben empezar a construir sus opciones desde la fortaleza física, con los mencionados Sánchez y Mojica, este del Mallorca, además de otros viejos conocidos como Yerry Mina o Santiago Arias, además del lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz.

Es el séptimo Mundial de la selección 'cafetera', aunque no estuvo en la última edición en Catar hace casi cuatro años. Fue en Brasil 2014 cuando la Colombia moderna explotó, cuajando su mejor participación en una Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, cuando la 'Canarinha' fue su verdugo, después de haber llegado a esta ronda con cuatro triunfos gracias, en parte, a un James Rodríguez estelar con 6 dianas.

Esta puede ser la única experiencia mundialista de la figura que jugó en Real Madrid o Bayern de Múnich, capitaneando una selección que vive un gran momento -fue subcampeón en la última Copa América de 2024 al perder la final frente a la Argentina campeona del mundo- y quiere demostrar en este Mundial que es un combinado con mucha calidad y fútbol, y que las derrotas en los amistosos de marzo ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) solo fueron circunstanciales y no un baño de realidad.

LUIS DÍAZ, EL GENIO HUMILDE QUE TAMBIÉN LE DA A LA MÚSICA

El veloz y habilidoso extremo del Bayern de Múnich es de origen humilde y comenzó a jugar a fútbol en su aldea, con la fortuna de que Carlos 'El Pibe' Valderrama lo descubrió en un torneo de comunidades indígenas. Entonces, su vida cambió y fichó por el Barranquilla FC, club en el que comenzó a llamar la atención del fútbol europeo.

Su primera parada fue el Oporto portugués, antes de que Jürgen Klopp se fijara en él para ser el sustituto de Sadio Mané. En Inglaterra, donde pasó tres temporadas, conquistó la Premier League, entre otros títulos, y siguió los pasos del extremo senegalés, ya que cuando este dejó Europa rumbo a Arabia Saudí, fue el relevo en el Bayern de Múnich.

26 goles y 19 asistencias. Con estos números 'Lucho' ha cuajado su mejor temporada como profesional en Europa en su primer curso en el gigante alemán. Luis Díaz es habilidad y esa rebeldía de los extremos de antaño, y también alegría, porque ya se ha estrenado como cantante de música urbana con 'La Promesa' y apareció en el tema de apoyo a la selección en 2024 de Ryan Castro 'El ritmo que nos une'.

NESTOR LORENZO, EL ALUMNO DE JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN

El exfutbolista y entrenador argentino ya ha cumplió el gran objetivo para el combinado colombiano, que era clasificar a este Mundial tras su ausencia en Catar en 2022. Ahora, paso a paso, quiere soñar con llevar a Colmbia a lo más alto, como bebedor de la escuela de Pékerman, al que ha acompañado en multitud de equipos.

Lorenzo, que también fue asistente de Carlos Aimar en el CD Leganés, fue segundo entrenador de 'Don José' en la Albiceleste en el Mundial de 2006, Toluca, Tigres y la 'Tricolor' entre 2012 y 2018, antes de que en 2022 se hiciera cargo como seleccionador, después de estar también en el fútbol peruano.

Desde entonces, ha dirigido 45 encuentros a Colombia, ganando 27 de ellos, destacando el triunfo frente a España en un amistoso de 2024, la última derrota de 'La Roja'. Con Lorenzo, el equipo llegó a encadenar 25 encuentros sin perder y en sus cuatro años en el cargo, ha logrado construir una selección que ofrece un fútbol vistoso, sin perder ante la Argentina campeona del mundo y venciendo también uno de los partidos ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.