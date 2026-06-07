Grupo I: Senegal busca olvidar su pena continental en su tercer Mundial consecutivo

Archivo - Los futbolistas de la selección de Senegal, en la Copa de África 2025. - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Senegal afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un equipo ilusionante comandado por jugadores de la talla de Sadio Mané o Nicolas Jackson, con el objetivo de olvidar lo ocurrido en la reciente Copa África, en la que ganó la final a Marruecos, pero el título recayó en el combinado marroquí por "incomparecencia" de los 'Leones de Teranga' durante unos minutos.

Senegal participará en el cuarto Mundial de su historia, y tercero de manera consecutiva. Un hito para el combinado de África occidental que ha conseguido apoyándose en, posiblemente, la mejor generación de futbolistas de su historia, que tendrán como primer examen superar un duro Grupo I con una favorita, Francia, una selección con potencial, Noruega, y una más modesta, Irak.

Y es que a su líder, un ya veterano Sadio Mané (34 años), se unen una lista de jugadores de primer nivel como el portero Édouard Mendy, el central Kalidou Koulibaly, los centrocampistas Pape Gueye y Pathe Ciss, y los delanteros Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Assane Diao.

En cuanto al camino de Senegal, campeona de África en 2023, hasta la cita mundialista de este verano fue solvente, aunque no certificó su billete hasta la última jornada. Ahí, una goleada (4-0) ante Mauritania, con un doblete de Mané, permitió a los de Pape Thiaw acabar en lo más alto del Grupo B con 24 puntos, 22 goles a favor y 3 en contra.

Aunque este 2026 está marcado para Senegal por la final de la Copa África. Los 'Leones de Teranga' se impusieron en la prórroga del encuentro con un golazo del jugador del Villarreal CF Pape Gueye, después de que el atacante del Real Madrid Brahim Díaz fallara un penalti a lo panenka. Una acción polémica por la que el seleccionador de Senegal pidió a sus jugadores marcharse, algo que parte del equipo obedeció, con el partido detenido durante minutos.

Tras esto, la Confederación Africana le quitó el trofeo a Senegal por "incomparecencia", una decisión que recurrieron ante el TAS y que se definirá después del Mundial. Por esto, el torneo en Estados Unidos, Canadá y México es una oportunidad para que el equipo africano se reivindique, aunque para igualar su techo en Mundiales debe llegar lejos.

Y es que su mejor resultado en una Copa del Mundo fueron los cuartos de final logrados en 2002, edición en la que solo perdió -ganó a Francia y Suecia y empató ante Dinamarca y Uruguay- ante Turquía con gol de oro. 16 años después, en Rusia 2018, no avanzaron de la fase de grupos por el 'fair play', ya que estaban empatadas a todo con Japón, que pasó a octavos por tener una tarjeta amarilla menos que los africanos. Mientras que en Catar hace cuatro años cayó en octavos frente a Inglaterra.

SADIO MANÉ, MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO Y REFERENTE PARA TODO UN PAÍS

La figura de esta selección es Sadio Mané, por su fútbol y por su historia de superación. Natural de la pequeña aldea de Bambalí, abandonó su casa con solo 16 años rumbo a la capital Dakar para pelear por su sueño, que era ser futbolista, aunque su familia odiaba este deporte. En 2011 fue a Francia a firmar su primer contrato profesional.

Primero fue Metz, después RB Salzburg, Southampton y Liverpool, donde explotó y se convirtió en una estrella mundial. Como 'red' lo ganó todo, también la Champions, aunque su última experiencia en Europa fue en el Bayern de Múnich, antes de firmar por el Al-Nassr saudí, donde vive el final de su carrera.

Con la selección, Mané tiene una espinita clavadas que quiere sacarse en este Mundial. Y es que no pudo ayudar a sus compañeros en Qatar 2022 por una lesión, por lo que este verano el máximo goleador histórico de Senegal con 52 dianas disputa su segunda Copa del Mundo tras la celebrada en Rusia en 2018.

PAPE THIAW, EL HOMBRE QUE UNIÓ A SENEGAL EN 2002

Pape Thiaw nació en Dakar y fue una pieza clave en la Senegal que se estrenó en un Mundial en 2002. La población del país africano siempre recordará su asistencia de tacón, conocida como 'Pape Thiaw Pass', a Henri Camara en el segundo gol ante Suecia que les dio el pase a los cuartos de final del torneo, su mejor resultado en una Copa del Mundo.

Un exfutbolista y entrenador de sangre caliente, como demostró en la final de la Copa África al pedir a sus jugadores que abandonaran el césped, y que está en los banquillos desde 2018, cuando debutó como técnico del Niary Tally de Senegal, para después estar ligado siempre a la Federación del país africano, haciéndose cargo de la absoluta en octubre de 2024.