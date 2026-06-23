Erling Haaland celebra uno de sus goles en el Noruega-Senegal del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

Haaland ajusticia a una errática Senegal y reta a Francia

El delantero firma un nuevo doblete en la victoria por 3-2 y los noruegos se jugarán con los 'Bleus' el primer puesto del grupo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega se clasificó este lunes para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de superar por 3-2 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a una errática Senegal, ajusticiada por el 'olfato' goleador de Erling Haaland, autor de un doblete clave.

El combinado nórdico sacó adelante un choque clave, donde en líneas generales fue mejor que su rival, y liderado por su estelar delantero, con el que ahora espera retar a Francia por el primer puesto de un Grupo I donde 'Los Leones de Teranga' se quedan en la cuerda floja tras no sumar nada todavía.

Las dos selecciones jugaron de inicio con ciertas precauciones por lo que había en juego y eso hizo que no se viese un fútbol demasiado fluido, con más errores, sobre todo desde el bando africano, que aciertos. Sin embargo, el combinado nórdico fue el que mejores ocasiones tuvo y el que encontró el premio de irse por delante en el marcador, pese a que Haaland no tuvo su eficacia habitual.

Un carrusel de saques de esquina a favor de los noruegos abrió el choque en el MetLife Stadium, con Edouard Mendy ágil para evitar el 1-0 en un cabezazo poderoso del central Kristofer Ajer. A partir de ahí, llegó más equilibrio en el campo, pero que no se tradujo en demasiados avisos. De hecho, Orjan Nyland apenas tuvo trabajo más allá de una buena mano a un envenenado centro de Ismaila Sarr, el mejor de los suyos.

Así, la mala noticia para Stale Solbakken fue la lesión tempranera de un jugador clave como el lateral Julian Ryerson, reemplazado por un Marcus Pedersen que acabaría siendo clave y que en su primera acción cedería un buen balón en el área a Martin Odegaard que no aprovechó del mejor modo posible el centrocampista del Arsenal FC. Sin

Senegal lo intentaba con sus armas, pero volvía a echar de menos algo más de su líder, un Sadio Mané poco protagonista. Los disparos desde fuera del área eran su mejor arma, mientras que Noruega avisaba con más peligro, con Mendy de nuevo clave con una gran parada ante Odegaard. Sin embargo, lo que no esperaban los noruegos eran los regalos de su rival en el tramo final del primer acto. El de Kalidou Koulibaly provocó el 1-0 del lateral Pedersen y uno grosero de Mendy lo perdonó contra todo pronóstico Haaland, que envió el balón el palo a puerta vacía.

El fallo del '9' del Manchester City era un tanto inexplicable por su curriculum, pero encontró la rápida forma de compensarlo nada más volver de vestuarios tras el descanso. Senegal salió incisiva al segundo tiempo y los nórdicos se lo pagaron con un rápido contragolpe conducido por Odegaard y ejecutado, esta vez sí con maestría, por el goleador.

El 2-0 abrió un periodo muy movido en Nueva Jersey. Los senegaleses lograron lo más complicado, meterse de nuevo en el choque con la rápida réplica de Sarr tras un gran pase de Mané. El equipo africano cogió energía renovada, apagada al momento por una Noruega que volvió a encontrar espacios y a Haaland, letal para devolver los dos goles de renta cinco minutos después.

Los de Solbakken decidieron guardar esta vez mejor su botín, refugiándose cerca de Nyland y buscando sus opciones en alguna transición, con su 'depredador' del área y Oscar Bobb, que se topó con el larguero, gozando de las dos mejores. Senegal no estuvo excesivamente fina, pero fue capaz de poner emoción al largo añadido con el doblete de Ismaila Sarr.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NORUEGA, 3 - SENEGAL, 2 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

NORUEGA: Nyland; Ryerson (Pedersen, min.13), Ajer, Heggem (Ostigard, min.84), Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes (Berg, min.46); Sorloth (Bobb, min.84), Haaland y Nusa (Schjelderup, min.71).

SENEGAL: Mendy (Diaw, min.63); Diatta, Koulibaly (P.Sarr, min.72), Niakhaté, Diouf (Jakobs, min.54); Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye (Mbaye, min.54); I.Sarr, Camara (Ciss, min.63), Mané; y Jackson.

--GOLES.

1-0, minuto 43. Pedersen.

2-0, minuto 48. Haaland.

2-1, minuto 53. I.Sarr.

3-1, minuto 58. Haaland.

3-2, minuto 93. I.Sarr.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA).

--ESTADIO: MetLife de Nueva Jersey.