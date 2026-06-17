Haaland se lo pasa bien ante Irak

Erling Haaland celebra uno de sus goles en el Irak-Noruega del Mundial - Europa Press/Contacto/Jon Olav Nesvold

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega ha debutado con una victoria ante Irak (1-4) en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que un doblete de Erling Haaland permitió a los escandinavos doblegar a un valiente combinado asiático que soñó con amargarle el estreno en su regreso a una Copa del Mundo cuatro décadas después.

En una animadísima primera parte en el Gillette Stadium, el delantero del Manchester City, que lució también en la camiseta el apellido de su madre, Braut, abrió la lata con un remate de puro '9' antes de la media hora, aunque Aymen Hussein neutralizó su tanto con un cabezazo que amenazó con amargar la fiesta escandinava. Antes del descanso, Haaland aprovechó un flagrante error del guardameta iraquí para poner el 1-2 y conseguir el primer doblete de un noruego en un Mundial.

Leo Ostigard y un gol en propia puerta de Aymen Hussein, ya en el descuento, ayudaron a atar un resultado que permite a los de Stole Solbakken igualar en la cima del Grupo I, aunque con mejor diferencia de goles, a Francia, que también derrotó a Senegal (3-1) en su estreno en la cita mundialista. 28 años después de su última participación, Noruega vuelve a ilusionarse en un Mundial.

Contra todo pronóstico, el combinado asiático se hizo con el control del esférico en los primeros minutos del duelo en Boston, con el delantero Aymen Hussein avisando muy pronto con un cabezazo que se marchó desviado. Antes, Haaland había protagonizado el primer acercamiento escandinavo, y poco después llevó el peligro al área iraquí con un centro raso que atrapó el guardameta Jalal Hassan.

Los europeos, muy lentos en la circulación, buscaban ganar fluidez ante un rival enfuchado pero que, con el paso de los minutos, fue claudicando ante, sobre todo, el desborde del extremo del Leipzig Antonio Nusa, que se convirtió en una auténtica pesadilla para los 'Leones de Mesopotamia'.

Un remate arriba de Haaland inició el asedio noruego, y Alexander Sorloth no acercó a cabecear un centro al área que capturó antes el portero asiático. Fue el preludio de lo inevitable, que se precipitó tras la pausa de hidratación. Y no podía ser otro; en un contragolpe vertiginoso de los de Stole Solbakken, Nusa sirvió para la llegada de David Moller Wolfe, que puso un pase al segundo palo que Haaland remató a placer (min.29).

El 'gunner' Martin Odegaard buscó incrementar la renta con un remate cruzado que se fue alto, pero Irak devolvió el golpe. En una buena jugada por banda izquierda, Ali Jasim encontró la subida de Amir Al-Ammari, que llegó a línea de fondo y puso un centro al área que remató de cabeza Hussein al fondo de las mallas tras imponerse en el salto a una maraña de noruegos (min.39); era el segundo gol de Irak en la historia de la Copa del Mundo tras el de Radhi ante Bélgica en 1986.

Entró el partido en un correcalles que todavía dejó espectáculo antes del descanso, aunque fue un error en el despeje de Hassan el que permitió a Noruega volver a ponerse por delante; Haaland, de nuevo el más listo, consiguió llegar antes que el guardameta al balón y enviarlo al fondo de las mallas (min.43).

El central Zaid Tahseen y el delantero Ali Al-Hamadi, al que Torbjorn Heggem estorbó lo suficiente para evitar que aprovechase su mano a mano ante el sevillista Orjan Nyland, metieron el miedo en el cuerpo a los escandinavos antes del intermedio, al que se fueron tras una volea de Akam Hashim que hizo soñar con el empate a los de Graham Arnold.

Tras el paso por vestuarios, Hussein buscó sorprender peinando un centro que se marchó fuera, y Hussein Ali, rematando por encima del larguero, se unió al asedio. Noruega apenas generaba, pero el paso de los minutos y el cansancio en las piernas de los jugadores iraquíes comenzó a jugar a su favor.

En el 76, Leo Ostigard, solo tres minutos después de ingresar en el terreno de juego, se encargó de despejar cualquier atisbo de duda. Odegaard botó el saque de esquina al primer palo y el central del Genoa, de cabeza, estableció el definitivo 1-3. Haaland todavía soñó con el 'hat-trick', pero Hassan le cerró bien en el mano a mano, aunque pudo resarcirse al asistir de cabeza a Kristian Thorstvedt, que con la ayuda de Aymen Hussein, selló el cuarto (min.96). Noruega cumple con creces.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: IRAK, 1 - NORUEGA, 4 (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

IRAK: Hassan; Hussein Ali (Saadoon, min.73), Tahseen, Hashim, Doski; Al-Ammari, Zaid Ismail (Iqbal, min.59), Bayesh (Ali, min.78); Ali Jasim (Qasem, min.73), Al-Hamadi (Farji, min.59) y Hussein.

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe (Ostigard, min.73); Berge, Aursnes (Thorstvedt, min.73), Odegaard (Berg, min.81); Sorloth (Bobb, min.73), Nusa (Schjelderup, min.73); y Haaland.

--GOLES:

0-1, min.29: Haaland.

1-1, min.39: Hussein.

1-2, min.43: Haaland.

1-3, min.76: Ostigard.

1-4, min.96: Hussein, en propia puerta.

--ÁRBITRO: Pierre Atcho (GAB). Amonestó a Tahseen (min.86) por parte de Irak.

--ESTADIO: Boston.