Hummels cree que Guardiola o Klopp "encajarían bien" en la selección alemana

Archivo - El exfutbolista alemán Mats Hummels, en una rueda de prensa. - Felix Hörhager/dpa - Archivo

BERLÍN (ALEMANIA), 1 Jul. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Mats Hummels, campeón del mundo en 2014, apuntó que el técnico catalán Pep Guardiola y el germano Jürgen Klopp "encajarían bien" en la selección alemana, reemplazando a Julian Nagelsmann como seleccionador, tras la eliminación de la 'Mannschaft' en dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Creo que tanto Pep Guardiola como Jürgen Klopp encajarían bien en cualquier equipo, ya sea un club o una selección nacional. En mi opinión, son los dos mejores entrenadores de la última década, de los últimos 17 o 18 años, a nivel mundial. Por eso, me los imagino perfectamente a cualquiera de los dos", dijo como comentarista del canal MagentaTV

Sin embargo, Hummels, de 37 años, no ocultó su preferencia por su antiguo entrenador en el Borussia Dortmund. "Es un concepto que me gusta mucho, uno que reorienta completamente al equipo, donde lo único que importa es ganar; solo ganar, eso es lo más importante", explicó.

"No se trata de que todos se relajen. Todos tienen que trabajar muchísimo por el equipo y por el éxito. Podría volver a unir a todo un país. Ya tiene esa capacidad", agregó sobre lo que aportaría Klopp en el combinado germano, que ha enlazado tres Mundiales sin jugar los octavos de final de manera consecutiva.