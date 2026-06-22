Irán agradece a Los Ángeles su "hospitalidad" en una nota en el vestuario: "Nos marchamos con dignidad"

El delantero iraní Mehdi Taremi, durante el encuentro ante Bélgica del Grupo G del Mundial 2026 en Los Ángeles. - Dirk Waem/Belga/dpa

INGLEWOOD (CALIFORNIA), 22 Jun. (dpa/EP) -

Los jugadores de Irán dejaron una nota manuscrita en el vestuario tras el empate 0-0 de este domingo contra Bélgica en la segunda jornada de la fase grupos del Mundial que es está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, en la que agradecían a Los Ángeles su "hospitalidad", ciudad de la que se marchan "con dignidad", a pesar de participar en el torneo "en las peores condiciones imaginables".

En medio del conflicto en Oriente Medio, Irán se ha enfrentado a restricciones sin precedentes para sus dos partidos del Grupo G en Inglewood, al tener que viajar desde su base en México a Estados Unidos menos de un día antes del inicio de los encuentros y tener que regresar inmediatamente después de los mismos.

Tras el empate inicial por 2-2 con Nueva Zelanda, el seleccionador Amir Ghalenoei afirmó que Irán era el equipo "más oprimido" del Mundial. Y en su rueda de prensa posterior al partido de este domingo, añadió que la guerra en Irán y las restricciones de visado hicieron que el equipo llegara al torneo "en las peores condiciones imaginables".

No obstante, Irán suma dos puntos y afronta su último partido contra Egipto este sábado en Seattle con la oportunidad de clasificarse para las eliminatorias por primera vez en su historia. "Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad", rezó el mensaje dejado en el vestuario por los jugadores iraníes.

"Gracias, Los Ángeles, por vuestra hospitalidad. Y gracias a todos los iraníes que han puesto su corazón, su voz y su alma por Irán a lo largo de estos 180 minutos", añadió la nota manuscrita por el combinado asiático, que también hizo referencia al ataque contra una escuela en Minab el primer día de la guerra con Estados Unidos. "Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones", concluyó el mensaje.