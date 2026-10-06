Irene Paredes: "Estados Unidos es un referente, ahora nos enfrentamos sin nada que envidiar"

Archivo - La jugadora de la selección española absoluta Irene Paredes atendiendo a los medios de comunicación en una rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española Irene Paredes destacó este martes a Estados Unidos, combinado al que se enfrentan este sábado, como "un equipo referente" contra el que pelearán "sin tener nada que envidiar", y además reconoció que a cualquiera le gustaría jugar ese partido por "la historia y el palmarés" de las estadounidenses.

"No hablaría de relevo, pero sí son referentes para nosotras en cuanto a modelo de juego, movilización de público y condiciones, pero ahora mismo estamos mirándolas de tú a tú. Queremos enfrentarnos a ellas y pelear un partido sin tener nada que envidiar", expresó Paredes en rueda de prensa.

Y es que España se medirá a las estadounidenses en dos amistosos, el próximo 10 y 13 de octubre, que servirán como "punto de partida" de cara al Mundial de Brasil de 2027. "Queremos llegar totalmente preparadas y estos partidos te preparan por el rival y contexto. Somos las actuales campeonas del mundo y ellas de los Juegos Olímpicos. Solo les hemos ganado una vez, así que sabemos que será difícil porque juegan en casa y mueven a mucha gente", subrayó la central.

"Desde el Mundial de 2023 somos un equipo más sólido y evidentemente es el último año como campeonas por lo que hay que disfrutar. Queremos ir a Brasil y volver a ganar", defendió.

Asimismo, Paredes recordó la última vez que se enfrentó a la selección tetracampeona del mundo. "El recuerdo más reciente es el Mundial de Francia -en 2019-, en el que nos mandan a casa -en octavos de final-, pero no lo recuerdo tan mal. En ese momento ellas estaban un escalón por encima, pero se les pudo hacer daño porque se decidió por detalles. Desde entonces han pasado siete años, en los que hemos crecido como selección, federación, eran otros tiempos", explicó.

"El jugar un Mundial es todo un reto para cualquier jugadora, pero antes hay un camino largo, en el que tenemos dos partidos que a cualquier le gustaría jugar, por todo lo que significa Estados Unidos para el fútbol y su historia, han sido referentes a nivel mundial con un gran palmarés", añadió.

Además, también puso en valor el trabajo que hizo en su día Estados Unidos en garantizar "buenas condiciones laborales" a sus jugadoras, aunque ahora la Real Federación Española de Fútbol está creciendo "mucho en todos los niveles".

Y ese crecimiento se está viendo en las categorías inferiores, ya que para Paredes es "una suerte y un 'notición'" que estas vengan pisando fuerte, después de que la Sub-20 se proclamara recientemente campeona del mundo. "Hay veces que surgen este tipo de conversaciones porque no hace tanto estábamos en situaciones más complicadas. La gente viene con los pies en el suelo, así que quien entre a la convocatoria vendrá a sumar", expresó.

En esta convocatoria, la portera Cata Coll será baja por molestias y Claudia Pina está bajo observación. "Hay que mirar el momento de temporada, no hay que dar nada por definitivo porque sufrimos algunas bajas, pero ojalá se recuperen pronto y que para el momento decisivo podamos estar todas las jugadoras para que Sonia -Bermúdez, seleccionadora nacional- pueda elegir", destacó Paredes.