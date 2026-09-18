Josep Martínez, Roberto Fernández y la vuelta de Huijsen y Fermín, novedades en la lista de España

Josep Martínez con el Inter - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entrada del portero del Inter de Milán Josep Martínez y del delantero del RCD Espanyol Roberto Fernández y los regresos de Dean Huijsen (Real Madrid) y de Fermín López (FC Barcelona) son las principales novedades de la lista de convocados de la selección española de fútbol, la primera tras proclamarse campeona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha ofrecido para los próximos partidos de la Liga de Naciones 2026-27.

El técnico riojano ha desvelado este viernes la convocatoria de 26 futbolistas para iniciar la competición continental, de la que se caen cuatro jugadores que estuvieron en la cita mundialista: el lesionado Joan Garcia (FC Barcelona); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), que se ha retirado de la selección; y Gavi (FC Barcelona) y Borja Iglesias (RC Celta), que no han contado con excesivos minutos en este comienzo de temporada.

A cambio, emergen en la lista otros hombres como el guardameta del Inter de Milán Josep Martínez, con el que De la Fuente ya coincidió en las categorías inferiores de la selección; el delantero centro del Espanyol Roberto Fernández, que suma seis goles desde el comienzo del curso; el barcelonista Fermín López, que se perdió el Mundial por una rotura en el quinto metatarsiano del pie derecho; y el central del Real Madrid Dean Huijsen, que se cayó de la convocatoria mundialista a última hora por decisión técnica.

España, que iniciará su concentración el próximo martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a partir de las 13.00 horas, estrenará su condición de campeona del mundo ante Inglaterra en Wembley el sábado 26 de septiembre (20.45 horas). Posteriormente, jugará su primer partido en casa tras la conquista del Mundial ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán el martes 29 de septiembre (20.45 horas).

Ya en octubre, el sábado 3 (20.45 horas), los de De la Fuente volverán a jugar en tierras españolas, en este caso en el Carlos Tartiere de Oviedo, frente a la República Checa, y certarrán el parón de selecciones de nuevo ante el combinado croata en el Poljud Stadium de Split (20.45 horas).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Josep Martínez (Inter de Milán).

DEFENSAS: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella y Dean Huijsen (Real Madrid) y Pedro Porro (Tottenham).

CENTROCAMPISTAS: Rodri, Pedri y Fermín López (FC Barcelona), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool) y Roberto Fernández (RCD Espanyol).