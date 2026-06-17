Julian Nagelsmann: "Vamos por el buen camino, pero tenemos cosas que mejorar"

El seleccionador alemán de fútbol, Julian Nagelsmann, en rueda de prensa. - Federico Gambarini/dpa

WINSTON-SALEM (ESTADOS UNIDOS), 17 Jun. (EP/DPA) -

El seleccionador alemán de fútbol, Julian Nagelsmann, se mostró satisfecho por el "buen camino" del equipo, tras la goleada (7-1) contra Curazao en el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero se mostró exigente porque, según él, hay "cosas que deben mejorar" para "hacer frente a rivales más fuertes".

"Creo que vamos por el buen camino. Aun así, hay cosas que tenemos que hacer mejor frente a rivales aún más fuertes. Pero son cosas que son posibles y alcanzables", expuso en rueda de prensa en la ciudad estadounidense de Winston-Salem (Carolina del Norte).

En una semana en la que el entrenador alemán sumará mil días al frente del equipo, Julian Nagelsmann se mostró "alegre" por este dato, pero subrayó que no entra entre sus "objetivos" porque solo piensa en hacer un "buen Mundial".

El técnico avisó de que el equipo no tiene motivo para "relajarse ahora", puesto que si su selección gana el próximo sábado el segundo partido del Mundial contra Costa de Marfil, selección que venció a Ecuador por 1-0, certificaría su pase para la siguiente ronda.

El combinado alemán atraviesa por uno de sus mejores momentos, ya que suma diez victorias consecutivas, pero no es motivo para reducir "la intensidad de los entrenamientos". "Nos estamos preparando con concentración. Tenemos que aprovechar cada momento para ir creciendo", comentó.

Para el seleccionador alemán, el partido del pasado domingo contra Curazao forma ya parte del pasado. Los jugadores, después del partido, tuvieron tiempo libre para aprovecharlo con las familias, pero ya están pensando en el siguiente partido contra Costa de Marfil.