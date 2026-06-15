Klopp se disculpa con Nagelsmann por su broma con la alineación de Alemania: "Sigo siendo estúpido"

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann (segundo por la derecha), junto a al futbolista Thomas Müller (segundo por la derecha) y Jürgen Klopp (último a la derecha), en el Mundial 2026. - Federico Gambarini/dpa

HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 15 Jun. (dpa/EP) -

El técnico alemán Jürgen Klopp se disculpó con su compatriota Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, por una broma sobre la alineación del combinado germano en el Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, la cual dijo que la hace el ex del Bayern "por ahora", un comentario por el que aseguró que sigue "siendo estúpido".

Klopp, que ha sido vinculado en los últimos años con el banquillo de la selección alemana, trabaja como comentarista para la cadena MagentaTV junto al futbolista Thomas Müller y bromeó durante el partido inaugural del torneo el pasado jueves diciendo que Nagelsmann elige el equipo "por ahora".

La frase fue criticada en los medios alemanes, mientras que Nagelsmann inicialmente se negó a hacer comentarios en una rueda de prensa, argumentando que no creía que fuera apropiado discutir este asunto. Tras la victoria de Alemania por 7-1 en su debut mundialista en Houston el domingo, Klopp se disculpó junto al propio Nagelsmann en el césped.

"Podría haberme dado una bofetada por eso, pero ya era demasiado tarde y estaba en televisión. Se me escapó sin pensar. Es completamente irrelevante. Espero que todos lo entiendan. De lo que me he dado cuenta es de que pasado mañana cumpliré 59 años y sigo siendo estúpido. Pero simplemente sucedió", expresó un Klopp que calificó su comentario como la "palabra no elegida del año" y que dio la mano a Nagelsmann tras la entrevista sobre el césped.