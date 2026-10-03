Lamine Yamal, España - Chequia - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

Lamine y España siguen en otra liga

La selección, con golazo del aspirante al Balón de Oro, se impuso (3-1) a una Chequia que plantó cara en Oviedo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

España venció (3-1) a Chequia este sábado en la tercera jornada de la Liga de Naciones celebrada en el Carlos Tartiere de Oviedo para seguir con su pleno de victorias y gran estado de forma, personalizado en un Lamine Yamal que dejó otra obra de arte.

Los de Luis de la Fuente --41 partidos seguidos sin perder-- sumaron los nueve puntos antes de cerrar este maratón internacional el martes en Croacia, para mantener el liderato el Grupo 3 de la máxima división de la competición UEFA, por los seis puntos de Inglaterra, tres de Croacia y cero de la Chequia de Santi Denia.

El albaceteño, relevo del técnico riojano en la Sub-21 y la olímpica, supo mantener en pie a los checos y el 2-1 de Jiri Slama y un gol anulado a Ryan Naderi, dieron el susto en Oviedo, hasta que Mikel Merino hizo el 3-1 en el minuto 89 de un desenlace algo tenso. España, rotando en su tercer partido en siete días, se acercó mucho a los cuartos de final en busca de su segunda Liga de Naciones.

Pese a la novedades, o el debut absoluto de Iván Fresneda y Roberto Fernández, De la Fuente quiso regalar al Tartiere algo del gran estado de forma de Lamine. La rotación, al menos de inicio, no fue para la estrella del FC Barcelona y aspirante al Balón de Oro, que, a los seis minutos, firmó otro golazo para la selección española con rosca a la escuadra y desde lejos.

Lamine, que venía de 'vacunar' a Inglaterra y Croacia también en esta ventana internacional, pudo marcar alguno más en el fuerte inicio local, como faro ofensivo de una 'Roja' que acaparó la posesión y apretó con la presión tras pérdida. Además, la ausencia por paternidad de Fabián Ruiz dio la alternativa a un Pedri que puso en buen ritmo a la selección, como Dani Olmo y Rodrigo.

Álex Baena también lo intentó y la dinámica de la campeona del mundo hizo el resto, insuflando garra con su segunda estrella a Fresneda o Fran García, para no permitir sustos en el repliegue, y gasolina a un Roberto Fernández que demostró su colmillo para apretar a los defensas. La Chequia de Denia apenas salió de su campo y Rodrigo hizo el 2-0 en una buena combinación que inició él mismo.

En el paso por el vestuario, Lamine y Baena dejaron su sitio a Vítor Muñoz y Yeremy Pino en las bandas, pero la comodidad del encuentro y el resultado bajaron velocidades. Así, el equipo visitante se asomó por primera vez, aunque Matej Radosta no acertó a controlar para quedarse solo ante David Raya. Poco después, una subida del lateral Slama permitió a los checos recortas distancias.

Con Fermín y Merino ya sobre el césped, a España le costó por momentos encontrarse de nuevo, y los de Denia, que se dejó cambios importantes para ese tramo decisivo, discutieron incluso el balón. En una mala recepción de Raya, Naderi llegó a marcar el 2-2, pero el árbitro lo anuló por una falta previa en el balón al área. La indignación de Chequia tensó los últimos minutos, con faltas, amarillas y la expulsión de Ladislav Krejci, pero la sentencia fue de Merino para que España siga en su liga sin rival.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - CHEQUIA, 1. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo (Zubimendi, min.77), Pedri (Merino, min.67), Dani Olmo (Fermín, min.67); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, descanso), Baena (Yeremy Pino, descanso) y Roberto.

CHEQUIA: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral (Sadilek, min.74), Ambros (Naderi, min.57), Macek (Cerv, min.57); Radosta (Bucha, min.74), Lingr; Hlozek (Vitik, min.87).

--GOLES:

1 - 0, min.6, Lamine.

2 - 0, min.35, Rodrigo.

2 - 1, min.69, Slama.

3 - 1, min.89, Merino.

--ÁRBITRO: Vassilis Fotias (GRE). Amonestó a Fermín (min.93) por parte de España. Y a Krejci (min.79), Sadilek (min.82), Lingr (min.89), Chaloupek (min.90) y Kinsky (min.91) en Chequia. Expulsó a Krejci (min.85) por segunda amarilla.

--ESTADIO: Carlos Tartiere (Oviedo).