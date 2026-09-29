Lamine Yamal desata la fiesta en Sevilla

El extremo lidera la victoria de España en el Sánchez-Pizjuán ante Croacia (4-1) con un doblete y una asistencia

SEVILLA, 29 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS Manu Polo) -

La selección española se ha impuesto este martes a Croacia (3-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada dos de la Liga de Naciones, un triunfo comandado por un notable Lamine Yamal, que participó en los tres tantos de la 'Roja' anotando un doblete y asistiendo en el otro a Marc Pubill, y que permite a los de Luis de la Fuente colocarse líderes en solitario del Grupo 3.

Lamine Yamal desató la fiesta española en el primer partido de los campeones del mundo en territorio nacional. Con el Sánchez-Pizjuán lleno hasta la bandera, la estrella de la 'Roja' lideró el triunfo ante Croacia con dos goles y asistiendo a Marc Pubill, que se estrenó como goleador con la absoluta. Segundo doblete de su carrera con España tras el de la semifinales de la Nations League 2025 ante Francia que lo coloca como 'pichichi' del equipo tras los dos primeros partidos (3).

En lo colectivo, España encadena su noveno triunfo seguido y amplía a 41 el récord de partidos oficiales sin conocer la derrota. Además, los tres puntos lo colocan líder del Grupo 3 con seis de seis, por delante de Inglaterra y Croacia, que se quedan con tres unidades menos que la campeona del mundo. Así, un triunfo el próximo sábado en Oviedo ante República Checa dejaría prácticamente certificada su presencia en cuartos de final.

Como era previsible, De la Fuente refrescó el once con hasta cinco cambios con respecto a Wembley. En defensa, Dean Huijsen sustituyó Aymeric Laporte, en la medular entraron Martin Zubimendi y Fermín López en lugar de Rodrigo Hernández y Dani Olmo, y arriba Álex Baena y Mikel Oyarzabal, protagonistas de la remontada en Londres, entraron por Nico Williams y Ferran Torres. También rotó Bilic que, entre otros, dejó en el banquillo a Luka Modric.

El Pizjuán recibió a la selección con gritos de campeones del mundo, al mismo tiempo que Rodri y Jesús Navas presentaban la Copa del Mundo. Y, como en Wembley, ni dos minutos tardaría en llegar el éxtasis a las gradas. Sin que los croatas tocaran el balón, España construyó hasta encontrar la profundidad por medio de Baena, que puso un balón para la entrada de Lamine Yamal desde el costado derecho. Y el del Barça la puso al palo largo, imposible para Livakovic, para hacer el primero.

Pero España quería más, y cerca estuvo de doblar la ventaja si el mete croata no saca una mano salvadora a un gran remate raso de Baena. Lo que sí conseguiría el combinado croata con el paso de los minutos sería sofocar el vendaval ofensivo de los campeones del mundo, aunque no el dominio de la 'Roja', que era aplastante. Sin embargo, Croacia hizo su enésima demostración de que nunca hay que darlos por muertos. En la jugada más larga de los de Bilic, Perisic puso un centro medido para que Beljo, que se impuso a Huijsen en el salto, batiera a Unai Simón.

Igualaba el partido Croacia al filo de la media hora, aunque la alegría duraría poco a los visitantes. A los dos minutos, Lamine sorprendió poniendo rápido en juego un córner, y el propio extremo encontraría con su centro un cabezazo inapelable de Marc Pubill. El del Atlético se estrenaba como goleador con la absoluta y recobraba la ventaja de España en el partido.

El gol desató a los de Luis de la Fuente, que tuvieron el tercero en tres remates de Fermín, uno de ellos acabó en gol anulado de Oyarzabal por claro fuera de juego y otro en el palo izquierdo de la portería croata. Así, lo mejor para los visitantes fue marcharse al descanso únicamente un gol por debajo en el marcador.

El paso por vestuarios trajo consigo el primer cambio de Croacia, que dio entrada a Vuskovic en lugar del amonestado Pongracic. Y antes de que se cumplieran la hora de partido, De la Fuente también movería el banquillo con Pedri y Merino en lugar de Fabián y Fermín, seguidos de las entradas en Croacia de Pasalic y Budimir. Lo que no cambiaba era el dominio de España en el partido, aunque con menos presencia en área rival que el tramo final de la primera mitad.

Pero el tercero acabaría llegando. España combinó por el costado derecho, y Pedri encontró la profundidad para el desmarque de Lamine. El '19' de la 'Roja' encaró portería y sorprendió a Livakovic por el palo corto. Un gol que redondeaba la actuación de Lamine Yamal, que se marchaba del Sánchez-Pizjuán con un doblete y una asistencia. Todo ello antes de ser sustituido y ovacionado por las 40.294 almas que se dieron cita en el feudo sevillista.

Y con el partido decidido, España se permitió gustarse en los últimos 20 minutos, aunque sin renunciar a algún gol más. Prueba de ello fueron las últimas incorporaciones de De la Fuente al campo: Nico Williams, Víctor Muñoz y Rodri. Además, también tuvo tiempo para recibir con cariño a Luka Modric, al que Bilic dio entrada a 10 minutos del final. Y a dos del final, Nico Williams, en jugada individual, redondearía la goleada con el cuarto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 4 - CROACIA, 1 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (Rodrigo, min.72), Fabián (Pedri, min.57); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min.68), Fermín (Merino, min.57), Baena (Nico Williams, min.68); y Oyarzabal.

CROACIA: Livakovic; Smolcic, Pongracic (Vuskovic, min.46), Gvardiol, Perisic; Misic, Sutalo, Kovacic (Pasalic, min.60); P. Sucic (Modric, min.81), Beljo (Budimir, min.60) y Perisic (Ivanovic, min.72).

--GOLES:

1-0, min.2: Lamine Yamal.

1-1, min.28: Beljo.

2-1, min.31: Marc Pubill.

3-1, min.63: Lamine Yamal.

4-1, min.89: Nico Williams.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük NED. Amonestó con tarjeta amarilla a Baena (min.49) por parte de España, y a Pongracic (min.18), P.Sucic (min.37), Pasalic (min.54) y Misic (min.58) en Croacia.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán (40.294 espectadores).