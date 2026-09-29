Lamine Yamal: "Hace un mes decíais que estaba mal y en cualquier momento diréis lo mismo"

Lamine Yamal celebra uno de sus goles en el España-Croacia - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Lamine Yamal ha confesado este martes que está en el "momento más feliz" de su carrera pero que se mantiene "tranquilo", ya que considera que "en cualquier momento" la prensa volverá a decir que está "mal", además de afirmar que "no solo" juega para el Balón de Oro, sino para "seguir ganando".

"Hace un mes decíais que estaba mal, que no sabíais qué era lo que me pasaba. Estoy tranquilo, sigo disfrutando, sé que en cualquier momento vais a empezar a decir lo mismo", señaló en zona mixta tras el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además, reconoció que está en uno de sus mejores momentos deportivos. "Es el momento donde más feliz estoy, estoy disfrutando mucho", confesó, sin querer entrar esta vez en el debate sobre quién debe ganar el Balón de Oro. "No voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Toca esperar y seguir jugando", indicó.

"No solo juego para este Balón de Oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando. No solo jugamos por eso. Estamos muy contentos por la victoria, ahora vamos a enfocarnos en el partido de Oviedo y en ganar todo", continuó.

Por último, el delantero del FC Barcelona, autor de dos de los goles de 'La Roja' este martes, se mostró feliz por la actitud del equipo. "Hay que salir enchufados siempre, es lo que nos dice el míster, lo que hablamos entre nosotros. Estoy muy contento con la victoria", finalizó.