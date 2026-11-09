Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal serán baja ante República Checa

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal durante el partido ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano, y serán baja en el partido del próximo jueves ante República Checa en Praga, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este lunes.

El jugador del FC Barcelona refirió molestias en su rodilla derecha tras el partido frente al Atlético de Madrid y después de haber sido sometido a pruebas médicas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación. Aunque estará disponible para el partido frente a Inglaterra.

Por su parte, el jugador de la Real Sociedad, que se perdió el duelo ante el Rayo Vallecano, está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián. Así, los servicios médicos de la RFEF apuntaron que están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales.