Laporte: "Si tenemos el día, es muy difícil para un rival ganarnos fácil"

Aymeric Laporte antes de un partido de la selección española - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Aymeric Laporte dejó claro este miércoles que, "de cara al futuro" en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el nivel que ofrezcan debe ser más parecido al ofrecido contra Arabia Saudí que ante Cabo Verde, empezando por el duelo de este viernes ante una Uruguay que saldrá "a 'full'" por lo que se juega, aunque España se debe "centrar" en ella misma y tampoco estar excesivamente pendiente de quiénes puedan ser sus siguientes rivales porque "es muy difícil ganar fácil" a la campeona de Europa si esta tiene su "día".

"Sí, ojalá sea así (que se acerquen a la versión del partido contra Arabia Saudí). Sabéis también lo que podemos dar y creo que nos representa más el segundo partido que el primero donde aunque tuvimos el balón e intentamos crear ocasiones, claras además, no pudo ser la victoria. Creo que el segundo partido fuimos mucho más nosotros, mucho más España, y esperemos que de cara al futuro sean los partidos igual que este último", señaló Laporte en rueda de prensa.

En este sentido, apuntó que entendía "perfectamente" las críticas por el empate sin goles ante Cabo Verde y que el vestuario también "internamente". "Somos los primeros interesados en querer ganar todos los partidos y sobre todo con una selección que se suponía que era menor a la nuestra a nivel del ranking mundial. Es entendible porque nosotros mismos estamos frustrados cuando no nos salen las cosas", remarcó.

El futbolista del Athletic Club reconoció que tuvo "dudas" de su estado físico para jugar contra Arabia Saudí, pero que se encuentra "bien físicamente". "En el minuto 80 del partido contra Cabo Verde tuve un golpe que me dolió y tenía muchas dudas para el siguiente partido. Al final pude entrenar con el equipo, esta semana he hecho lo mismo, he podido completar todos los entrenamientos y estoy bien", puntualizó.

Sobre Nico Williams y su estado físico, recordó que "él mismo ha pronunciado que ha sido una temporada difícil para él, tanto en el club como aquí". "Se ha perdido muchos partidos, pero si está aquí es por algo. Está entrenando muy fuerte todos los días y de hecho se ve que va mejor. Nunca es fácil volver de una lesión como la suya y recaer, pero está cogiendo confianza, ritmo y seguro que nos va a ayudar de cara a los próximos partidos", deseó.

En cuanto a Uruguay, Laporte habló de Marcelo Bielsa, con el que coincidió en el Athletic Club. "Es una persona pública muy conocida. Me hizo debutar y nos volvimos a encontrar luego en Inglaterra. Hablamos varias veces y solo tengo palabras de agradecimiento y buenas palabras hacia él ahora", confesó.

De la bicampeona del mundo, aclaró que todavía les quedan "unos días para examinarla más en profundidad". "Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se están jugando todo también en este partido, entonces veremos cómo salen, pero teniendo las armas que tenemos, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos", afirmó.

"Tenemos claro que ellos van a ir a 'full', como sería en nuestro de estar en su posición porque me imagino que es lo normal de un equipo que quiere o aspira a pasar fase de grupos, pero dependemos de nosotros mismos y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos mucha ambición de terminar primeros y vamos a ir a por ello", subrayó el internacional.

Y es que el partido puede ser clave para ser primeros de grupo y tener en teoría un cruce más sencillo, aunque el hispano-francés no esconde que el cuadro de eliminatorias "va cambiando también tras cada partido". "Estamos viendo que cada 15 horas es tal vez diferente, pero sabemos que nuestra idea es terminar primeros y no jugamos un partido para perder ni empatar. Lo que pueda ser o no, depende también de otras selecciones y no tanto de la nuestra. Da igual quien se enfrente luego a nosotros, intentaremos estar igual de preparados", zanjó.

Finalmente, Laporte sí advirtió que los equipos que "se encierran atrás" se les atragantan "un 'poquito' más", aunque tampoco olvida que la 'Roja' lleva "una cifra increíble de 33 partidos sin perder". "Y nos han jugado de todas las maneras posibles, así que depende mucho de nosotros, de cómo estemos en el día y si lo tenemos, es muy difícil para un equipo contrario ganarnos fácil", sentenció.