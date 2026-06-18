Lineker: "Kane es el mejor delantero que ha tenido Inglaterra"

Archivo - El exdelantero inglés Gary Lineker - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18 (PA Media/dpa/EP)

El exdelantero inglés Gary Lineker celebra que su compatriota Harry Kane igualara su récord de goles con Inglaterra en un Mundial y no duda en calificar al jugador del Bayern de Múnich como "el mejor delantero que ha tenido" en su historia la selección de Inglaterra.

Kane igualó a Lineker con 10 goles en Copas del Mundo al marcar un doblete en el impresionante triunfo por 4-2 de Inglaterra sobre Croacia este miércoles en su debut en la fase de grupos del evento que acogen Estados Unidos, México y Canadá.

"Estoy absolutamente encantado de que Kane haya igualado mi récord", declaró Lineker en el podcast 'The Rest is Football'. "Bienvenido al club de los que han marcado más de diez goles. Es fantástico, bueno, puede que le haya costado un Mundial más", añadió en tono bromista ya que el exdelantero marcó sus diez goles entre México'86 e Italia'90, y Kane ha alcanzado la cifra en su tercero tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

Pero, "hablando en serio", el que fuera futbolista del FC Barcelona fue claro. "Harry Kane es, en mi opinión, el mejor delantero inglés que hemos tenido jamás, ahora lo creo de verdad. Su juego integral es, para mí, lo que le diferencia de todos los demás", remarcó.

Por su parte, el central Harry Maguire, que no entró en la lista de Inglaterra, aseguró que el delantero del Bayern es el "mejor jugador" de los 'Three Lions'. "Es uno de los mejores del mundo. No hay palabras suficientes para elogiarle. En el campo es increíble, pero fuera de él es un líder excepcional", confesó.