Louis Vuitton presentará en la final del Mundial el cofre que transporta el trofeo

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo del Mundial en la ceremonia de apertura de la edición de 2026 en el Estadio Azteca. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa de lujo Louis Vuitton, proveedor oficial del Mundial 2026, presentará este domingo 19 de julio en la final del torneo de Estados Unidos, México y Canadá el cofre que guarda el trofeo, según informó en un comunicado la FIFA.

Esta presentación del baúl formará parte del programa oficial de ceremonias, música y entretenimiento previo al partido por el título, y saldrá acompañado de un embajador de Louis Vuitton y una leyenda del fútbol.

El cofre del trofeo, una creación de los artesanos de Louis Vuitton en el histórico taller de Asnières-sur-Seine, cerca de París, está recubierto del tejido estampado con el monograma de Louis Vuitton. Los dos paneles frontales llevan una 'V' dorada, pintada a mano, que representa las palabras 'victoria' y 'Vuitton', así como el color del trofeo.

Los acabados del exterior están elaborados en piel y un material que inventó la marca llamado 'lozines'. Además, el cofre tiene cantoneras protectoras de latón chapado en oro, y un cierre y remaches que repiten los diseños característicos de la 'maison' desde la década de 1860. El interior está forrado con piel de color beige claro y lleva integrado en la tapa el logotipo que representa la asociación entre Louis Vuitton y la FIFA.

"Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton. El momento culminante en el que entre en el terreno de juego de la final volverá a enlazar la tradición con el apogeo del fútbol actual", dijo Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, recordó que la firma francesa y la FIFA comparten "un compromiso inquebrantable con la excelencia". "En el centro de esta alianza se encuentra el trofeo más codiciado del mundo, un símbolo de tesón, ambición colectiva y suprema celebración de la victoria. En esta nueva edición, el cofre del trofeo de Louis Vuitton continúa este legado para acompañar el momento en el que se celebra el más excelso logro del fútbol y se escribe la historia", afirmó.

Louis Vuitton mantiene estrechos vínculos con las máximas competiciones internacionales desde 2010, incluidos los cofres del trofeo de las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, la firma presenta una colección de edición limitada, que consta de tres cofres inspirados en el del trofeo.

En ella se incluyen el Coffret 8 Montres, un estuche creado para guardar hasta ocho relojes en almohadillas extraíbles; Cotteville 16 Montres, un estuche con una bandeja extraíble que puede guardar hasta 16 relojes; y Malle Courrier Lozine 110, un sofisticado cofre.