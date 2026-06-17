Louzán propondrá a la FIFA una reunión tripartita con el Gobierno para empezar la organización del Mundial 2030

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, propondrá a la FIFA una reunión tripartita con el Gobierno de España "al más alto nivel" para comenzar la organización de la Copa Mundial del año 2030, una vez finalizada la actual edición que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo anunció Louzán este miércoles durante su intervención en la Comisión Interministerial celebrada en Moncloa tras la convocatoria realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Procedente de Atlanta, Louzán recordó que la RFEF "es referente" en la promoción para organizar el Mundial "con el 55% del peso global de la misma".

"Por este motivo, la reunión propuesta tiene la intención también de afianzar la posición de liderazgo de España en este Mundial", subrayó la propia RFEF en una nota de prensa. "El presidente ha querido hacer también un llamamiento a todos los presentes para que puedan ir avanzando en los compromisos adquiridos", añadió el mismo comunicado.

"En especial, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno tenga aprobada antes del 31 de diciembre de este año la ley de eventos que solicita FIFA, una normativa que ampare este Mundial, concentrando las adaptaciones normativas necesarias en ámbitos como visados, permisos de trabajo, fiscalidad, seguridad, tecnología, infraestructura y protección de derechos de competición", precisó la RFEF en su nota.

"Es el momento de mostrar la capacidad que tiene España como país y como referente en el fútbol mundial, de liderar la organización y celebración del torneo de 2030", dijo Louzán tras subrayar que las sedes ya decididas y las dos propuestas (Valencia y Vigo) deben estar a la altura "dejando atrás debates más políticos", acorde a la misma nota.

Durante su intervención, presentó fortalezas de una industria del deporte nacional que ha mostrado sus buenas capacidades previamente. "El fútbol español es un socio confiable a nivel mundial. La RFEF es garante, como institución organizadora del fútbol en España, de una capacidad organizativa reconocida y acreditada", declaró el presidente.

"No solo por organizar grandes eventos deportivos y de fútbol a nivel internacional", aludió Louzán a recientes finales de Champions League, Europa League, Nations League o incluso Copa Libertadores, "sino porque cada fin de semana se desarrolla en España la mejor competición por clubes del mundo, la Liga en Primera y Segunda División, en estadios que ya son una realidad y que están entre los mejores del mundo", ahondó.

"Y con una capacidad logística en las ciudades candidatas a sede contrastada, que no está por construir", perseveró. Por todos esos motivos, Louzán acabó diciendo que "España debe estar a la cabeza de la organización de un Mundial, cuyo partido final, debe celebrarse en nuestro país. Por eso es imprescindible que trabajemos juntos".