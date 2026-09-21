Louzán: "Vamos a intentar alcanzar la tercera estrella con De la Fuente al frente"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el acto de renovación de Luis de la Fuente como seleccionador en Las Rozas. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió que el objetivo, tras ganar el Mundial 2026, es "intentar alcanzar la tercera estrella" y hacerlo con el seleccionador Luis de la Fuente "al frente", después de su renovación hasta 2032, una extensión "adecuada" y que "merece".

"Estamos muy contentos de que llegara este gran día, porque es un día para hacer justicia en relación a la misión que esta casa tenía encomendada, una federación con un equipo humano extraordinario, y tenemos además un referente. Siguiendo el camino que nos ha llevado hasta la gloria y con el que no ha hecho muy felices. Porque nosotros teníamos una misión que nos ha encargado un país, que es hacer muy feliz a este país", arrancó el presidente sus palabras.

Louzán explicó que la renovación de Luis de la Fuente es "para que siga guiando camino y siga dando esa unión a todo un país, porque "la selección es lo que más une a este país". "Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo. Ahora cada vez que veo el escudo de la selección, con dos estrellas en la parte superior, yo creo que una tercera le quedaría la película, porque las dos se queda un poco justito y falta algo", deseó.

"Vamos a intentar, con Luis al frente, alcanzar, además en nuestro país, esa tercera estrella, que creo que es lo que realmente a todos nos debe ocupar en este camino. Pero este camino será largo, y buscamos estabilidad, confianza, para Luis, para todo su equipo, que de alguna manera han trabajado de manera excepcional", ensalzó.

Louzán elogió al riojano, "una persona excepcional" que "lo reúne todo" y es "referente por el aprecio que la sociedad española le tiene". "Nos ha hecho muy felices a todos y ojalá siga por ese camino, porque se lo merece, porque es todo un campeón y, sobre todo, porque es una grandísima persona", expresó.

Además, el presidente de la RFEF argumentó la renovación hasta 2032 porque "este proyecto debe continuar hasta ahí" y "todo el mundo sabía que tenía el foco en el 2030". "Luis valoró la propuesta de manera extraordinariamente positiva, porque entiendo además que culmina pues toda una trayectoria", dijo.

"Ojalá pueda continuar más allá de 2032, pero qué menos que ofrecerle al que atesora tantos títulos, el seleccionador más laureado de España, que ofrecerle precisamente hasta el 2032. Es lo adecuado y Luis se lo merece", zanjó.