Louzán visita el King Center de Atlanta: "Hoy somos una España diversa, abierta y solidaria"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, y el español Ángel Cabrera, máximo responsable del Instituto Tecnológico de Georgia, visitan el King Center de Atlanta - RFEF

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, acompañado por la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, y por el español Ángel Cabrera, máximo responsable del Instituto Tecnológico de Georgia, ha visitado este martes el King Center de Atlanta y ha realizado una ofrenda floral en el lugar dedicado a preservar la memoria y el pensamiento del activista por los derechos civiles y la no violencia Martin Luther King.

Louzán fue recibido por Barbara Harrison, directora de la institución creada por Coretta Scott, esposa de Martin Luther King, y ha recorrido el centro dedicado a conservar el legado del reverendo King, líder del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos desde la postulados de la no violencia, discriminación o segregación alguna en Estados Unidos, además de activista por la paz y prosperidad mundial.

En sus palabras de bienvenida al presidente de la RFEF y a la embajadora de España, Harrison ha señalado como "una buena oportunidad" la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA a América "como vehículo para la paz y la convivencia de los pueblos, principios en los que el reverendo King creyó y defendió durante toda su vida".

Por su parte, Louzán ha alabado el trabajo de difusión de valores de "un lugar mítico". "Atlanta y Chattanooga nos han acogido inmejorablemente en un Mundial que quedará para el recuerdo, porque el fútbol es tan grande que aglutina muchas cosas más en torno a él. El deporte debe ser un espacio de unión y no de división. Conviene recordarlo en uno de los lugares más significativos para la Humanidad y la memoria universal: en el fútbol no importan ni el origen ni la raza, sino el compañerismo y el respeto mutuo. El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", indicó.

"La RFEF se compromete activamente contra el racismo y la violencia, sea física o verbal. Entre todos lograremos que el fútbol en general y este Mundial en particular constituya una genuina fiesta del deporte de la que participa nuestra selección nacional, reflejo hoy esa España diversa, abierta y solidaria que el doctor King inspiró con su visión", continuó.

Mientras, la embajadora de España en los Estados Unidos ha celebrado "la llegada a América de la Copa del Mundo en esta edición que precederá a la organizada por España, Portugal y Marruecos". "Una buena noticia que la diversidad es fuente de fortaleza y la base sobre la que se sustenta la dignidad, justicia e igualdad que la sociedad merece", apuntó Ángeles Moreno Bau.

Tras las alocuciones, el presidente de la RFEF y la embajadora de España se han dirigido al monumento donde descansan los restos mortales del reverendo Martín Luther King y su esposa, ante el que han realizado una ofrenda floral donde flamea la conocida como llama eterna, símbolo de la vigencia de los principios que alumbraron la vida del líder del movimiento por los derechos civiles y cuyo recuerdo se sintetiza en el King Center de Atlanta bajo el lema 'El sueño vive, el legado continúa'.