Luces y sombras del fútbol africano en el Mundial 2026

El portero marroquí Yassine Bounou tras caer eliminado ante Francia en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Marruecos quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en los cuartos de final tras caer derrotada ante Francia (2-0), una eliminación que supone que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) se quede sin representantes en un torneo en el que por primera vez en la historia tuvieron a 10 combinados presentes.

La Copa del Mundo 2026 pasará a la historia como la primera en la que participaron 48 equipos, siendo la más larga y con más partidos hasta el momento. Una ampliación de participantes que trajo consigo plazas extra para cada una de las confederaciones, entre ellas la CAF, que pasó de tener cinco representantes en Catar al doble de Estados Unidos, México y Canadá, aunque no hubo el mismo éxito que hace cuatro años, cuando Marruecos alcanzó unas históricas semifinales.

Un aspecto cuantitativo que ha permitido a las selecciones africanas superar por primera vez en su historia los 50 goles en una edición mundialista. Además, su irrupción en el campeonato fue más que notable en la primera fase, en la que nueve de ellas conseguirían el pase a las eliminatorias, siendo Túnez --con tres derrotas--, la única apeada a las primeras de cambio en el torneo.

Eso sí, de los nueve combinados africanos que accedieron a dieciseisavos de final, ninguno de ellos acabó como líder de su grupo, siendo Marruecos con un empate (Brasil) y dos victorias (Escocia y Haití), Egipto con dos empates (Irán y Bélgica) y una victoria (Nueva Zelanda) y la sorprendente Cabo Verde con tres empates (España, Uruguay y Arabia Saudí) las únicas que avanzaría de ronda manteniéndose invictas. Eso les permitió ser segundas de grupo, una condición que también lograría Sudáfrica y Costa de Marfil.

A estas se les sumarían Senegal, RD del Congo, Ghana y Argelia como cuatro de las ocho mejores terceras. Condición que se ganaron algunas de ellas después de resultados notables, como fue el caso de Ghana, que empató ante Inglaterra (0-0), Senegal, que consiguió la mayor goleada de un combinado africano en la historia de los Mundiales ante Irak (5-0), o RD del Congo, que igualó ante Portugal en su debut (1-1).

Y las buenas noticias en la primera fase virarían con las eliminatorias. De los nueve participantes en la ronda de dieciseisavos de final, solo dos consiguieron el pase a los octavos (Marruecos y Egipto), quedando eliminados el 78 por ciento de ellas. Especialmente crueles fueron las derrotas de Senegal, que ganaba por dos goles de diferencia a Bélgica a falta cinco minutos para el final; RD del Congo, que también vio como Inglaterra le remontaba; y Cabo Verde, que cayó en la prórroga ante la vigente campeona Argentina.

Ya en los octavos de final, Marruecos, que venía de apear en dieciseisavos a Países Bajos en la tanda de penaltis, sería el único representante de la CAF en avanzar de ronda tras superar cómodamente a Canadá (3-0). Un pase con el que los 'Leones del Atlas' consiguieron un nuevo hito para el fútbol africano, siendo la primera selección en la historia del continente que se mete en el 'Top 8 'de dos Copas del Mundo consecutivas.

Pero la otra selección africana presente en octavos, Egipto, vería como su sueño de derrotar a la vigente campeona del mundo se esfumaba en un fatídico último cuarto de hora de partido. Los 'Faraones' consiguieron ponerse 0-2 en la eliminatoria, pero a falta de 11 minutos para el 90', el 'Cuti' Romero, Leo Messi y Enzo Fernández le dieron la vuelta al marcador, en una remontada no exenta de polémica.

Y el adiós definitivo del fútbol africano a la Copa del Mundo 2026 llegaría este jueves con la eliminación de Marruecos. La actual campeona de África, salvo que el TAS diga lo contrario, volvería a toparse con Francia en su sueño de ser el primer campeón del mundo africano de la historia. Los galos vencieron con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en un partido en el que fueron muy superiores al conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi.

LOS DEBES DEL FÚTBOL AFRICANO EN EL MUNDIAL

Los buenos resultados de la fase de grupos contrastan con el número de victorias de los combinados africanos, ya que solo Marruecos y Costa de Marfil fueron capaces de ganar más de un partido. Especialmente sonrojante sería el papel de Túnez, cayendo goleada en todos los partidos --12 goles en contra-- y sustituyendo al seleccionador, Sabri Lamouchi, por Hervé Renard entre la primera y segunda jornada de la primera fase.

Además, combinados punteros del continente africano como Senegal y Costa de Marfil no pudieron en rondas eliminatorias con selecciones europeas no tan potentes como Bélgica y Noruega, a los que dominaron en juego pero frente a los que la falta de contundencia en las áreas les lastró. Tampoco sería capaz Sudáfrica de superar a un conjunto de nivel similar como Canadá.

Así, la victoria --en el tiempo reglamentario-- de mayor relevancia de una selección africana en el torneo sería la de Costa de Marfil sobre Ecuador, que actualmente ocupa el puesto 23 del ranking FIFA, mientras que también sobresalió el empate de la debutante Cabo Verde ante España. Eso sí, Marruecos fue capaz de apear en una de las tres eliminatorias superadas por selecciones africanas (3/12) a una candidata al título como Países Bajos, número 8 del ranking FIFA, aunque tuvo que hacerlo a través de los penaltis.